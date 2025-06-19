De nieuwe standaard in ondersteuning, comfort en performance: dit is de Nike Structure 26 

De Nike Structure 26 zet een nieuwe standaard voor ondersteuning, comfort en performance
Productnieuws
De nieuwste schoen in de Structure serie heeft een geavanceerd ondersteuningssysteem dat hardlopers vol zelfvertrouwen kilometers laat maken.
Alle feiten op een rijtje:
- Ondersteuning bij de middenvoet: Nike's meest geavanceerde stabiliteitssysteem tot nu toe biedt hardlopers meer ondersteuning en extra zekerheid.
- ReactX demping: bij de Structure 26 is het merk overgestapt op een zachte middenzool van ReactX foam.
- Een schoen waarop je kunt vertrouwen: de Structure 26 is de nieuwste versie van een schoen die dertig jaar geleden werd ontworpen voor hardlopers die stabiliteit en een soepele afwikkeling willen.
Als je een schoen zoekt die ervoor zorgt dat je voet minder snel naar buiten kantelt, dan is de Nike Structure 26 een goede keuze. Of je nu dagelijks korte runs doet of je voorbereidt op langere afstanden, je krijgt de stabiliteit en demping die je nodig hebt om je te concentreren op dat waar je van houdt: hardlopen.
Dankzij de geavanceerde stabiliteitskenmerken en de middenzool van ReactX foam krijgen hardlopers het vertrouwen om op hun best te presteren.
"We willen hardlopers helpen die ondersteuning nodig hebben", zegt Ashley Campbell, Expert Product Line Manager bij Nike Running. "Bij de Structure draait het om consistentie en het opbouwen van vertrouwen. We willen energie en enthousiasme brengen in een segment dat van oudsher toch een beetje als saai en stug gezien wordt."
"Bij de Structure draait het om consistentie en het opbouwen van vertrouwen. We willen energie en enthousiasme brengen in een segment dat van oudsher toch een beetje als saai en stug gezien wordt."
Ashley Campbell
Doorlopende innovatie
Toen het designteam van Nike nadacht over hoe het de Structure 25 kon verbeteren, zag het team een kans om het oude foam te vervangen voor een van de beste dempingen van Nike: ReactX. De schoen voelt niet alleen zachter dankzij dit foam, maar heeft ook een soepelere afwikkeling van hak naar teen dan de 25.
"Mijn favoriete eigenschap van de Structure 26 is hoe comfortabel hij is zonder te zacht te zijn", zegt Nike atleet en goudenmedaillewinnaar Cole Hocker. "Hij heeft een perfecte mix van comfort en ondersteuning om me op de been te houden tijdens mijn training."
Maar het foam is niet de enige innovatie. Binnen in de Structure 26 zit Nike's ondersteuning bij de middenvoet verwerkt. Dit systeem zorgt voor meer stabiliteit op cruciale momenten tijdens het hardlopen. Dit kan met name gunstig zijn als je neigt naar overpronatie tijdens het hardlopen. Deze schoen biedt een stabiel platform voor een soepele afwikkeling, zonder je bewegingen te beperken.
De Structure 26 heeft een nieuw bovenwerk van mesh en een vernieuwde buitenzool, voor optimaal comfort en maximale performance voor hardlopen. Dankzij de verbeterde vulling in het bovenwerk is de schoen geschikt voor verschillende voetvormen en biedt hij toch ondersteuning op cruciale punten. De schoen heeft ook uitzonderlijke grip en versteviging in zones die veel te verduren krijgen.
Meten is weten
Zonder een uitgebreid testproces had geen enkele innovatie van de Structure 26 werkelijkheid kunnen worden. Dankzij intensieve samenwerking met het Nike Sport Research Lab kon het nieuwe design geoptimaliseerd worden.
Het resultaat is een stabiele, comfortabele hardloopschoen die zowel topsporters als gewone hardlopers extra zelfvertrouwen geeft tijdens hun runs.
Structure is een van de drie verschillende categorieën in Nike's line-up van hardloopschoenen voor op straat. De serie belichaamt een evolutie in ondersteunende demping voor een stabiele run. De Nike Vomero serie biedt juist maximale demping voor ultiem comfort, en de Nike Pegasus serie responsieve demping voor langdurige energieteruggave. Dankzij deze verschillende hardloopdesigns kunnen atleten het type demping van hun voorkeur kiezen, ongeacht de afstand en ondergrond.
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Veelgestelde vragen
Waarin is de Structure 26 anders dan zijn voorgangers?
De Structure 26 is voorzien van een van Nike's beste typen demping, ReactX. Dit is de eerste keer dat dit foam is gebruikt in een Nike Structure schoen. Nike heeft ook de airbag uit de voorvoet gehaald voor een soepelere ervaring. Daarnaast zijn de materialen in het bovenwerk zachter, voor extra comfort.
Voor welke hardloopactiviteiten is de schoen het meest geschikt?
De Structure 26 is ontworpen voor alle soorten hardlopers — van beginners tot wedstrijdlopers. En dan vooral voor hardlopers die op zoek zijn naar stabiliteit, een soepele afwikkeling en extra ondersteuning. De schoen is geschikt voor dagelijkse trainingen en is geoptimaliseerd voor lange afstanden. Ideaal voor hardlopers die zich niet willen laten beperken door traditionele ondersteuning.