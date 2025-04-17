Nike en Hyperice werken samen om de Hyperboot te ontwikkelen

Hyperice, bekend om zijn innovatieve hersteltechnologie, en Nike hebben de handen ineengeslagen om draagbare technologie te ontwikkelen die het warming-up- en herstelproces verbetert. De Nike x Hyperice boots zijn ontworpen om atleten optimaal te laten presteren tijdens trainingen en wedstrijden.

"Deze samenwerking is het hoogtepunt van vele jaren werk van onze twee merken om innovatieve schoenen en kleding voor atleten te maken om zo hun prestaties en herstel te verbeteren", aldus Hyperice-oprichter en -president Anthony Katz. "En dit is nog maar het begin."

De schoenen zijn niet alleen ontworpen voor het herstel, maar ook voor warming-ups; twee processen die van groot belang zijn voor het fysieke en mentale welzijn van de atleten. "De Hyperboot zorgt dat je lichaam klaar is om te bewegen; of je nu voor de winst gaat of tijdens werk van hot naar her rent", zegt Tobie Hatfield, Senior Director, Nike Athlete Innovation.