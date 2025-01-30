De Air Max Dn8: de nieuwste Dynamic Air innovatie van Nike

"Toen we de Dn8 ontwierpen, dachten we steeds na over wat sommige van onze favoriete klassieke Air Max modellen zo goed maakten: dat je ze aan kunt trekken en meteen kunt gaan, wat er die dag ook gebeurt. En dat de schoen niet alleen met je meebeweegt, maar zelfs je verwachtingen overtreft", zegt Jonathan Kosenick, Lead Designer, Men's Sportswear bij Nike. "We wilden een schoen maken met het karakter van 'ga overal naartoe, doe alles'."

Dat vroeg om een frisse blik op de klassieke Air Max, waarbij we technologieën van hoogwaardige performanceschoenen combineerden met een design dat perfect past bij het dagelijks leven. De Air Max Dn8 maakt op een unieke manier gebruik van de Dynamic Air technologie van Nike, over de volledige lengte van de voet. Hierdoor ervaar je een constante soepele afwikkeling van hak naar teen voor optimaal comfort.