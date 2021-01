Vond je basketbal altijd al leuk?

Ik speelde altijd alleen maar voetbal. Veel van mijn vrienden speelden wel basketbal toen ik op de middelbare school zat, maar voetbal had mijn voorkeur omdat ik dacht dat basketbal alleen voor lange mensen was. Ik was destijds echt klein. Toen ik 14 was, begon ik te basketballen — en ik kon er niet meer mee stoppen. Ik was een laatbloeier. Ik sloot als laatste bij een team aan en het duurde ook echt heel lang voordat ik het spel door had. Pas toen ik 16 was, vond ik een trainer die in me geloofde: een voormalig basketbalspeler en lokale mentor, Mohammed, nam me onder zijn hoede. Wat niet makkelijk was, ik was al best oud en bakte er niets van. Maar hij zag denk ik hoe gemotiveerd ik was, en die zomer veranderde alles voor mij. Ik werd goed genoeg om de sprong te wagen en naar de VS te reizen om op zomerkamp te gaan en AAU-basketbal te spelen.