Never done rising

Deze spelers vieren elkaars verschillen en leren te geloven in hun teamgenoten en in zichzelf. "Het gaat hier niet alleen om sport. Dit verbindt ons, hoe verschillend we ook zijn", zegt de achtjarige Fitzroy Lions-atleet Abdul.



Voor Helping Hoops-atleet Akuech is het een veilige plek. "Als ik na school iets aan het doen ben of hulp nodig heb met bijles of zo, dan kan ik naar mijn coaches en teamgenoten gaan. Ze zijn er altijd om me te steunen."



Khalid van 12: "Als je in een team zit, leer je meer over anderen, wie ze ook zijn. Of we nu winnen of verliezen, we blijven elkaar aanmoedigen."