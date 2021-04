NBA All-Star Jrue Holiday speelt defensieve mentale spelletjes

Het is goed om in het moment te leven, maar soms moet je ook vooruit denken. Dankzij die balans is NBA All-Star en Milwaukee Bucks guard Jrue Holiday een van de beste verdedigers geworden. Voordat hij zijn tegenstanders ontmoet, zoekt hij informatie over ze op. Hij weet dan al hoe ze denken en kan hun volgende zet voorspellen. Zo worden ze gedwongen om over elke beweging opnieuw na te denken. In deze aflevering van 'Trained' vertelt het meesterbrein op het gebied van verdediging aan Ryan Flaherty, Senior Director of Performance bij Nike, over de strategieën die hij gebruikt om te winnen — zowel in de sport als in zijn persoonlijke leven. Hij legt uit hoe hij verlies omzet in motivatie en ademhalingsoefeningen doet om zijn passie vast te houden. Hij vertelt ook waarom hij denkt dat familie en geloof ons kunnen helpen om alles vanuit een ander perspectief te bekijken, ook als we achterstaan.