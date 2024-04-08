Swoosh Pro: mijn favo sprint-bh

Mijn favo sprint-bh
Als ik aan het sprinten ben, wil ik het gevoel hebben dat het alleen ik en de baan is. Als het startschot klinkt, ben ik volledig gefocust op zo snel mogelijk over de finish komen.
Ik word uit mijn concentratie gehaald als kleding knelt of te strak zit. Ik wil me comfortabel en ondersteund voelen.
In de Swoosh Pro voel ik me goed omsloten, zonder dat ik word belemmerd in mijn ademhaling. Daardoor kan ik al mijn aandacht op het hardlopen richten.
Ik draag het liefst sport-bh's met complete ondersteuning, zoals de Swoosh Pro, als ik een grote inspanning moet leveren. Maar dat betekent niet dat dit ook de beste sport-bh voor jou is.
Iedereen heeft andere voorkeuren en behoeften voor een bh, dus het is belangrijk goed te onderzoeken welke sport-bh het best voelt voor jou. Laat ook je maten opnemen, want dat maakt het veel makkelijker om een fijne bh te vinden.