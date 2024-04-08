Mijn bh voor yoga

Als jongere heb je soms niet door onder hoeveel druk je staat.



Daarom is het zo belangrijk om te ontstressen, in je hoofd én in je lichaam (zeker als je bedenkt dat onze spieren in de groei zijn)!

Nadat ik flink gesport heb, doe ik niets liever dan de lichten dimmen, muziek opzetten en mijn mat uitrollen om yoga of wat lichte strekoefeningen te doen.



Bij zulke oefeningen wil ik een zachte sport-bh waarin ik vrijuit kan bewegen. Ik draag de Indy bh, omdat die goede ondersteuning biedt en me niet beperkt in mijn bewegingsvrijheid.



Weinig is zo irritant als het gevoel dat je borsten niet goed op hun plek worden gehouden tijdens yoga of strekoefeningen. De Indy bh heeft een elastische band die lekker zit en goede ondersteuning biedt in elke houding.