Shop alle nieuwe producten

Shop

Laatste update: 28 oktober 2024
Leestijd: 2 min.

Issey Kyson

Veranderend lichaam, andere bh's

Veranderend lichaam, andere bh's

Toen mijn lichaam begon te veranderen, had dit veel invloed op mijn zelfvertrouwen. Gelukkig had ik veel steun aan mijn familie in die periode en vond ik sport-bh's waarin ik me goed voelde en waardoor ik mijn zelfvertrouwen bij het sporten terugkreeg.

Welke sport-bh ik draag, hangt af van wat ik doe. Als ik bijvoorbeeld voluit ga op de atletiekbaan, draag ik de Swoosh Pro voor ondersteuning.

Shop Swoosh Pro

Maar als ik iets doe met minder heftige bewegingen, zoals yoga of rek- en strekoefeningen, dan draag ik een superzachte bh die alles in elke houding netjes op zijn plek houdt (voor mij is dit de Indy).

Shop Indy

En voor rustdagen is de Alate mijn nummer één. Die is zo ongelofelijk zacht en heeft brede bandjes die nooit knellen. Het voelt bijna alsof je geen sport-bh aanhebt.

Shop Alate

Over de bh's

  • Over de bh's, Veranderend lichaam, andere bh's, slide 1 of 3

    Alate

    Mijn bh om in te chillen
  • Over de bh's, Veranderend lichaam, andere bh's, slide 2 of 3

    Swoosh Pro

    Mijn bh om in te hardlopen
  • Over de bh's, Veranderend lichaam, andere bh's, slide 3 of 3

    Indy

    Mijn bh voor yoga

We zijn allemaal anders, dus je hoeft echt niet dezelfde bh's te dragen als je vriendinnen. Neem de tijd om verschillende bh's uit te proberen, je maten te laten opnemen en te ontdekken wat voor jou werkt.

BH-zoeker voor damesBh-zoeker voor meisjes

Hetzelfde geldt voor menstruatieproducten. Cups, maandverband, tampons... iedereen heeft zo een eigen voorkeur. En voor wat extra gemoedsrust tijdens de gymles is er de Nike Pro Leak Protection legging, waar een extra laagje materiaal in zit dat doorlekken voorkomt.

Shop Nike Pro Leak Protection

Vergeet niet dat we deze veranderingen allemaal doormaken, dus wees er voor elkaar!

Issey x

Voor het eerst gepubliceerd: 30 april 2024