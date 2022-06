Straatvoetballer Alan Landeros uit Mexico-Stad perfectioneert zijn vaardigheden

Er is geen verkeerde manier om een passie voor sport te ontwikkelen. Alan Landeros, een 20-jarige student uit Mexico-Stad, ontdekte straatvoetbal online. Hij was onder de indruk van de inventiviteit en flair van de spelers. Vergeleken met regulier voetbal is straatvoetbal doorgaans een kleinschaliger spel met meer doelpunten, op een klein speelveld. Het gaat om balcontrole, individuele skills en snel reageren. Spelers als Alan besteden uren aan het ontwikkelen van een reeks trucs die gecombineerd een echte performance opleveren, en gaan hiermee de strijd aan met lokale tegenstanders. Voor Alan is het eerder persoonlijke expressie dan een spel.



We spreken hem in zijn thuisbasis, Axomiatla Park, waar hij zijn indrukwekkende repertoire in ere houdt. Tijdens een korte pauze vertelt Alan ons over zijn straatvoetbalcommunity en hoe hij zijn creativiteit in de sport kwijt kan.