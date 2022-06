De Kinjaz zijn een familie bewegende ninja's

De naam van de groep is een combinatie van wat zij het belangrijkste vinden. "Kin betekent familie, maar het is ook het [Griekse] basiswoord voor beweging, kinetisch. En daarom is een 'familie van bewegende ninja's' de combinatie tot Kinjaz", vertelt Mike.



"Ons gezamenlijke doel is familie altijd op één te zetten, om elkaar te ondersteunen en beter te maken, zodat we samen ons potentieel waar kunnen maken", zegt Anthony Lee.



Dat gevoel van verbondenheid is heel belangrijk, vooral als er zo veel zakelijke kanten aan het merk zitten. Ze hebben een kledinglijn, een tak voor live-evenementen, zelfs een noodlebedrijf. Al die takken golven mee op het ritme van hun dans.



"Wat ik fijn vind is dat wanneer we best wel gestrest zijn, samenkomen in een ruimte en tijd vinden voor een sessie — gewoon dansen, goede muziek, plezier maken", zegt Vinh Nguyen. "Zo komen we tot rust, weten we weer waarom we het allemaal doen. We doen het voor elkaar en voor onze liefde voor de dans."