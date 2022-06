Kun je zwemmen als je ongesteld bent? Experts geven antwoord

Zwemmen (en andere vormen van beweging) is geen wondermiddel. Als je heftige pijn hebt of je slecht voelt, ga dan praten met je gynaecoloog of arts. Je huisarts kan uitzoeken of die vervelende symptomen misschien te wijten zijn aan een onderliggende aandoening, zegt Felice Gersh, M.D., auteur van 'PCOS SOS: A Gynecologist’s Lifeline To Naturally Restore Your Rhythms, Hormones and Happiness'.

Dweck zegt: "Als je last hebt van ernstige krampen, vermoeidheid of een ellendig gevoel, hebben zwemmen en andere vormen van sport misschien meer na- dan voordelen."

Bedenk alleen maar hoe beangstigend (en gevaarlijk) het zou zijn als je je in het diepe van een zwembad of midden in een meer ineens heel slap zou voelen. Nogmaals: als je niet kunt zwemmen (of niet van water houdt), zijn er nog volop andere bewegingsvormen zoals hardlopen, wandelen of yoga die kunnen helpen heel veel feel-good endorfinen vrij te maken.

GERELATEERD: De 9 belangrijkste redenen om te beginnen met hardlopen