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Coach kids om keuzes te maken

Coaching
Laatste update: 15 juni 2020

Door Nike Training

Kids coachen om keuzes te maken
Kids coachen om keuzes te maken

Goede keuzes maken kan je kinderen (en jezelf) helpen om in beweging en positief te blijven.

Hoe meer tijd we in huis doorbrengen, hoe lastiger het kan zijn om ervoor te zorgen dat kinderen actief blijven. Elke week gaan we in op een van de zes coachingtips uit Nike's Made to Play missie om kinderen weer in de benen te krijgen.

Deze week is het thema 'keuze'. Njabulo Ngxongo, Nike Coach bij Sportstece in Soweto, Zuid-Afrika, legt ons uit hoe we kinderen de kracht kunnen geven zelf keuzes te maken.

Stel ze vragen

"Coach zijn betekent niet dat je dingen opdraagt, maar dat je luistert en leert", aldus Njabulo.

Stel de kinderen vragen om ze te laten zien dat je geïnteresseerd bent in wat ze denken. "Laat ze hun gevoelens onder woorden brengen door ze een keuze te geven. Zo oefenen ze om beslissingen te nemen die bevorderlijk zijn voor hun gedrag, gevoel van eigenwaarde en leiderschapsvaardigheden."

Door wat je hoort van je kinderen te gebruiken, ontstaat er wederzijds vertrouwen en respect. En dat is goed voor iedereen.

Kids coachen om keuzes te maken
Kids coachen om keuzes te maken

Geef ze de leiding

Wil je de kinderen actief en betrokken houden, geef ze dan verantwoordelijk. Laat ze een dag de leiding nemen en zelf activiteiten bedenken. "Laat ze zichzelf uiten via het spel en sta open voor hun suggesties", aldus Njabulo. "Dat maakt ze blij."

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Voor het eerst gepubliceerd: 15 juni 2020

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