Kun je met voeding je immuniteit verbeteren?

Zo werkt je immuunsysteem

Even de biologiekennis opfrissen: je immuunsysteem is een complex netwerk van cellen en eiwitten dat de eerste (en beste) afweerlijn is van je lichaam tegen schadelijke virussen en bacteriën. Om dit netwerk te versterken, moet je je richten op andere welzijnsgebieden, in dit geval voeding, die het netwerk direct beïnvloeden.



Waarom is je voeding belangrijk? Naast macronutriënten zoals eiwitten heeft je immuunsysteem voldoende hoeveelheden van cruciale micronutriënten nodig, aangezien deze samenwerken om de alarmbellen te laten rinkelen en een indringer direct te bestrijden. Maar leunen op hoge doses van slechts één micronutriënt (zoals vitamine C) is niet genoeg om je te beschermen, zegt Adrian Gombart, PhD. Hij is professor in biochemie en biofysica aan het Linus Pauling Institute van de Oregon State University en doet onderzoek naar immuniteit. Dat één niet genoeg is, komt omdat je verschillende krachten nodig hebt in je leger, niet maar één held, wat betekent dat je een divers eetpatroon moet hebben.