Geniet van je maaltijd door intuïtief te eten

De flexibele eetstrategie waardoor je weer van voedsel kunt genieten
Coaching
Laat strenge dieetregels voorgoed achter je. Leer in plaats daarvan hoe je weer verbinding maakt met wat je lichaam van nature nodig heeft.
- Intuïtief eten wint aan populariteit: je hoeft je niet meer de hele tijd druk te maken over wat, wanneer en hoeveel je eet. Wat een bevrijding!
- Met aandacht voor fysieke signalen en door bedachtzaam te zijn, kom je erachter waar je behoeftes liggen.
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Stel je voor dat je echte vrijheid kan ervaren bij het eten: dat je kunt eten wat en wanneer je maar wilt, zonder je schuldig te voelen. Dat is het basisprincipe van intuïtief eten.
"Intuïtieve eters vertrouwen op hun hongergevoel, ze voelen zich niet schuldig over wat ze eten en geven prioriteit aan het genieten ervan", aldus Christy Harrison, erkend anti-dieet-diëtiste in de voorhoede van deze voedingsbeweging en auteur van Anti-Diet: Reclaim Your Time, Money, Well-Being, and Happiness Through Intuitive Eating.
Het komt erop neer dat intuïtieve eters van zichzelf mogen eten wat, wanneer en hoeveel ze maar willen.
Lijkt dat je wat chaotisch (of ongeloofwaardig)? Onthoud dan dat het een van de oudste vaardigheden is die je hebt, aldus Harrison. Net als bukken met een rechte rug of diep ademen vanuit je buik, is intuïtief eten aangeboren. "Kleine kinderen proberen verschillend voedsel uit en duwen hun bord weg zodra ze genoeg hebben."
Deze natuurlijke tendens wordt echter verstoord door wat Harrison de 'dieetcultuur' noemt, de cultuur waarin je telkens te horen krijgt wat je wel of niet moet eten.
"In de dieetcultuur wordt dun gezien als gezond en moreel juist. De nadruk ligt op afvallen en sommige voeding wordt bestempeld als goed, terwijl andere dingen helemaal taboe zijn. Er wordt neergekeken op mensen die niet aan het ideaalbeeld voldoen, met name zwaardere mensen."
Volgens Harrison gaat de dieetcultuur veel verder dan diëten om af te vallen en klinkt de dieetcultuur zelfs door in de taal die we gebruiken voor gezonde voeding. "Instructies om alleen 'natuurlijke voeding' te eten en 'bewerkt' voedsel te vermijden klinken misschien verstandig, maar zelfs deze taal is al subtiele dieetcultuur."
Voor sommige mensen leidt het volgen van deze regels ertoe dat ze niet meer kunnen genieten van eten. Bij anderen kan het zelfs leiden tot problemen, zoals emotie-eten of een obsessie voor gezonde voeding. "Je vraagt je constant af of je eten wel gezond genoeg en natuurlijk is'", aldus Harrison. "Zo denken kan enorm frustreren en vermoeien, en uiteindelijk voel je je dan misschien nog slecht over jezelf ook omdat je het niet 'goed' zou doen."
Haar visie wordt gestaafd door onderzoeken waaruit blijkt dat diëten en jezelf bepaalde beperkingen opleggen uiteindelijk juist leiden tot gewichtstoename. (In een groot onderzoek uit 2007 van de UCLA bekeken onderzoekers 31 langlopende studies naar verschillende diëten. Ze ontdekten dat mensen bij elk dieet weer net zoveel aankwamen als ze waren afgevallen (of zelfs nog zwaarder werden) en vonden geen gezondheidsvoordelen.) Volgens Harrison komt dat omdat wanneer je jezelf verbiedt bepaalde dingen te eten, je daar uiteindelijk juist enorm naar gaat verlangen en er alleen maar door geobsedeerd raakt. En als het je dan niet lukt om het dieet vol te houden, ga je om biologische en psychologische redenen juist vaak te veel eten.
Bij intuïtief eten gooi je al deze regels overboord en heb je zelf de controle.
Als eerste kijk je óf en wat je wilt eten. Je stopt zodra je voelt dat je genoeg hebt gehad en vraagt jezelf af of er iets is waardoor je je meer voldaan zou kunnen voelen, aldus Harrison. Misschien ontdek je dat als je chips eet tijdens de lunch in plaats van een boterham, je een uur later alweer honger hebt. Maar je zou ook kunnen merken dat je behoefte aan zout eten juist is gestild en het gevoel hebben dat je jezelf beter kunt beheersen bij de volgende maaltijd of je tussendoortje.
Misschien denk je nu het enige waar ik blij van word, is alleen maar chips en taart eten. Harrison geeft toe dat zulke gedachten in het begin bij veel mensen door het hoofd spoken. "Je kunt de neiging krijgen om juist die dingen te gaan eten die je eerder niet van jezelf mocht, omdat ze niet gezond zijn. En alhoewel je trek in dat soort eten niet weg hoeft te gaan, komt die trek wel meer in balans doordat je ook trek krijgt in andere dingen." Soms is het chips en taart, op andere momenten is het weer fruit of groenten.
En juist die balans is heel gezond, zegt ze. Juist als je net als toen je nog klein was, intuïtief de juiste voeding eet in de hoeveelheden die je lichaam nodig heeft en je geniet van wat je eet. Dat is pas vooruitgang.
Tekst: Marissa Stephenson
Illustratie: Gracia Lam
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