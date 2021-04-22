Inheems-Amerikaanse tweelingbroers ClearBear en Haatepah bespreken hun relatie met de natuur

De ClearBears willen dat we de natuur omarmen
Cultuur
Respect voor de natuur zit ingebakken in de cultuur van de gebroeders ClearBear. Volgens hen is het iets wat we allemaal (verder) kunnen ontwikkelen.
Doe het samen: we moeten afstand houden, maar kunnen alsnog verbonden blijven. Het team van Holiday 2020 LookBook vertelt wat verbondenheid nu voor hen betekent.
Doe het samen: we moeten afstand houden, maar kunnen alsnog verbonden blijven. Het team van Holiday 2020 LookBook vertelt wat verbondenheid nu voor hen betekent.
Voor tweelingbroers ClearBear en Haatepah kan de natuur om ons heen ons meer verbinden dan wat dan ook.
"We bestaan uit dezelfde vloeistoffen, metalen en mineralen waar alles op aarde en in het universum uit bestaat," zegt de 22-jarige ClearBear. "Dat zit in ons bloed, dat moeten we niet vergeten."
ClearBear richtte met partner Cualia de Indigenous Alliance Movement op, een groeiend collectief dat mensen helpt om in contact te komen met hun inheemse achtergrond. Deze reis maakten de broers zelf al nadat ze jong waren geadopteerd en toen ontdekten dat ze afstamden van stammen als de Kumeyaaay, Pai Pai en Chichimeca-Guamare. Ze zien zichzelf nu als inheems en vanuit deze identiteit brengen ze verandering teweeg op het gebied van mens en milieu — volgens hen twee zaken die onlosmakelijk verbonden zijn en op iedereen impact hebben.
"Als inheemse mensen behoren wij tot het land, want wij zijn het land," zegt Haatepah. "Wij zijn allemaal het land."
De broers wonen in Californië en naast hun activistische activiteiten maken ze samen muziek. Ze vertelden ons meer over hoe ze ondanks afstand verbonden blijven, en hoe iedereen de eigen band met de natuur nu kan verdiepen.
Het lijkt erop dat jullie band verdergaat dan die van tweelingbroers, een verbinding die is ontstaan door gezamenlijk op zoek te gaan naar jullie afkomst. Hoe is die ontdekkingstocht voor jullie verlopen?
ClearBear: we waren nog jong [toen we geadopteerd werden], en als baby leer je niets over cultuur. Later was ik eerst bang voor wie ik was. Niet vanwege de familieachtergrond, maar omdat ik niet wist wie ik was. Ik had geen idee.
[Onze adoptieouders zeiden:] "Nou, je bent 'Native'." Dat is nogal vaag. Er zijn zoveel oorspronkelijke volken, culturen en talen binnen dit continent, en ze verschillen onderling. Dus dat maakte het niet veel concreter.
Vanuit deze beperkte informatie zijn we meer te weten gekomen over onze achtergrond. We vonden de geschiedenis van oorspronkelijke bevolkingsgroepen en migratie altijd al fascinerend, dus we konden veel zaken goed plaatsen.
Haatepah: toen we 8 of 9 waren, dachten we voornamelijk Native-Amerikaans te zijn, ook wel First Nations genoemd. Onze stammen kenden we niet.
Daarom richtten we op de middelbare school een club op voor Native-Amerikanen. Alle leerlingen met eenzelfde achtergrond deden mee, en we wilden evenementen organiseren om meer over onze cultuur te ontdekken. Omdat we onze stam niet kenden, stortten we ons op alle stammen, zowel in Noord- en Centraal- als in Zuid-Amerika. We hebben onderzoek gedaan binnen alle gebieden van Alaska tot het uiterste puntje van Chili en Argentinië — het was bijna een obsessie.
ClearBear: ja, we hebben alles opgezocht.
Haatepah: we probeerden dus zoveel mogelijk kennis te op te doen, en toen we eenmaal onze biologische familie hadden gevonden, stelden we vragen en kwamen we er eindelijk achter bij welke stam we hoorden.
Hoe was het om jullie identiteiten te ontdekken en anderen te kunnen vertellen waar je vandaan kwam?
ClearBear: nou, dat was echt... Als je een goed nummer hoort en je krijgt er kippenvel van, ken je dat gevoel? Dat was dus hoe het voelde. Als in: Wauw. Dit is fantastisch. Wat een fascinerende voorouders heb ik.
"Even kort door de bocht gezegd: wij zijn de 'OG'-milieubeschermers. We hebben altijd al geweten hoe we met het land samenwerken."
Haatepah
Jullie zetten je allebei actief in voor zowel de rechten van de inheemse bevolking als voor klimaatverandering en aanverwante zaken. Hoe ligt het achterhalen van jullie afkomst daaraan ten grondslag?
Haatepah: even kort door de bocht gezegd: wij zijn de 'OG'-milieubeschermers. We hebben altijd al geweten hoe we met het land samenwerken, ermee in balans kunnen zijn in plaats van het te verwoesten. Het milieuaspect hiervan — in feite het inheemse stuk opnieuw opeisen — heeft er alles mee te maken.
ClearBear: Westers gezien richten we ons meer op het beheersen van land dan dat we ermee samenwerken. Het menselijk ego staat ons in de weg; alles behalve onze eigen wensen en noden staan voorop.
Hoe onze voorouders leefden en nog steeds leven is wat we semi-cultivatie noemen: werk samen met het land. Geef het de kans om op te bloeien, verzorg het, en dan krijg je dit ook terug.
Wat zo gek is aan al die verschillende culturen, inheemse verschillen en andere talen — wat ze allemaal gemeen hebben, is het basisbesef dat we één zijn met de natuur, en hoe je met de natuur omgaat is ook hoe de natuur met jou omgaat.
"Je hoeft niet net zo hard te lopen als de rest van de wereld. Maak tijd vrij om uit te rusten."
ClearBear
Steeds meer mensen gebruiken deze tijd om naar buiten te gaan en de natuur meer op waarde te schatten, wat een groot onderdeel vormt van jullie cultuur. Hoe zien jullie dat mensen zich op deze manier verbinden?
ClearBear: veel van ons worden gek van het binnen zitten, dus we willen ontsnappen. We doen rustiger aan. Je gaat naar buiten, je verbindt je met de natuur, de aarde, je voorouders, de gedachte Wat was hier vroeger? of Wauw, dit is zo mooi, ongelooflijk dat ik hier niet eerder uitgebreid naar heb gekeken.
Binnen dit activistische werk loopt stress echt op, en de beste remedie tegen stress is absoluut de natuur — althans, voor mij. Misschien klinkt het cliché, maar het is echt zo. Je gaat naar buiten, de natuur in, je wandelt, en je voelt je veel beter.
Vind je dat jullie beide op dit moment meer verbinding maken met elkaar en het land?
ClearBear: ik heb onlangs een camper gekocht, dus daar ga ik mee op pad, uiteraard op veilige afstand van anderen. Ik rij nu van locatie naar locatie en bewonder daar de natuur. Deze maatschappij functioneert op een razendsnel tempo. Het voordeel wat ik in quarantaine zie, is dat we even een seconde de tijd nemen om te ademen. Die kans krijgen we niet altijd: even ademen en het moment in ons opnemen.
Jullie maken ook samen muziek. Hoe is dat, om als broers zo'n passie te delen en erin samen te werken?
Haatepah: als je niet samenwerkt met iemand die echt heel, heel close met je is, of met wie je niet zo'n hechte band hebt, zit er altijd in je achterhoofd 'Oh, ik wil mezelf niet voor schut zetten'. Broers hebben van elkaar alle gekkigheid al gezien, dus...
ClearBear: dat haalt de druk van de ketel.
Haatepah: precies. En ik denk dat creatievelingen vaak het beste presteren zonder druk.
ClearBear: als we muziek maken en we creëren een vibe of een emotie, weet hij precies wat ik al zingend probeer over te brengen. En als hij zingt, weet ik wat mij te doen staat. Zo van 'Oh, ik weet wat je denkt, ik weet wat je voelt'.
Haatepah: ja, we vullen elkaar makkelijk aan. Beter dan de meesten.
"We bestaan uit dezelfde vloeistoffen, metalen en mineralen waar alles op aarde en in het universum uit bestaat. Dat moeten we niet vergeten."
ClearBear
Hoe verhoudt het idee van collectieve kracht zich tot je werk, of dat nu draait om de rechten van de inheemse bevolking of inzet voor het milieu?
ClearBear: veel mensen die activisme gaan beoefenen weten niet dat er een soort onbewuste drang is, 'Ik wil een superactivist zijn, ik wil hiermee bekend worden. Maar met zo'n houding krijg je echt niets voor elkaar. Je moet je bescheiden opstellen en samenwerken om verschil te kunnen maken. In je eentje kun je de maatschappij niet veranderen. Je moet met anderen samenwerken en luisteren naar wijze ouderen. Je moet luisteren naar wat mensen die al heel lang meedraaien te zeggen hebben, anders ben je gewoon je tijd aan het verdoen.
Haatepah: [Onze stam] gebruikte tatoeages als herinnering aan die gemeenschapsgeest. Vrouwen kregen de zogeheten 111 tattoo, de 1-1-1, drie lijnen over de kin. Dat betekent: ik waardeer mijn gemeenschap, mijn mensen, de mensen die me steunen, degenen die mij door het leven hebben geleid, en ik ben bereid mijn leven voor hen te geven en hen te steunen op alle manieren die binnen mijn bereik liggen. Je moet zo'n tatoeage echt verdienen. Gemeenschap gaat voor het individu.
ClearBear: in veel verschillende inheemse culturen wordt gericht zijn op het individu zelfs gezien als een stoornis, iets dat aanzet tot hebzucht, iets waar de gemeenschap aan ten onder kan gaan.
Is er tot slot iets van deze tijd, dit moment van rust en reflectie, dat je in je routine of leven zou willen houden?
Haatepah: geduldig zijn met jezelf. We zijn allemaal maar één persoon, één mens, en we moeten de tijd nemen om te ademen. Doe aan zelfreflectie en, ik zeg het toch maar: respecteer altijd de aarde. Respecteer onze Moeder Aarde, want ze heeft ons al honderdduizenden jaren in leven gehouden zonder op afkomst te letten.
ClearBear: en om nog iets mee te geven: Je hoeft niet net zo hard te lopen als de rest van de wereld. Maak tijd vrij om uit te rusten — rust is belangrijk — neem de tijd voor je gezondheid, heb respect voor jezelf, en dan pas kun je respect krijgen van anderen.
Gerapporteerd: juli 2020