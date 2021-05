Inheems-Amerikaanse tweelingbroers ClearBear en Haatepah bespreken hun relatie met de natuur

Het lijkt erop dat jullie band verdergaat dan die van tweelingbroers, een verbinding die is ontstaan door gezamenlijk op zoek te gaan naar jullie afkomst. Hoe is die ontdekkingstocht voor jullie verlopen?



ClearBear: we waren nog jong [toen we geadopteerd werden], en als baby leer je niets over cultuur. Later was ik eerst bang voor wie ik was. Niet vanwege de familieachtergrond, maar omdat ik niet wist wie ik was. Ik had geen idee.



[Onze adoptieouders zeiden:] "Nou, je bent 'Native'." Dat is nogal vaag. Er zijn zoveel oorspronkelijke volken, culturen en talen binnen dit continent, en ze verschillen onderling. Dus dat maakte het niet veel concreter.



Vanuit deze beperkte informatie zijn we meer te weten gekomen over onze achtergrond. We vonden de geschiedenis van oorspronkelijke bevolkingsgroepen en migratie altijd al fascinerend, dus we konden veel zaken goed plaatsen.



Haatepah: toen we 8 of 9 waren, dachten we voornamelijk Native-Amerikaans te zijn, ook wel First Nations genoemd. Onze stammen kenden we niet.



Daarom richtten we op de middelbare school een club op voor Native-Amerikanen. Alle leerlingen met eenzelfde achtergrond deden mee, en we wilden evenementen organiseren om meer over onze cultuur te ontdekken. Omdat we onze stam niet kenden, stortten we ons op alle stammen, zowel in Noord- en Centraal- als in Zuid-Amerika. We hebben onderzoek gedaan binnen alle gebieden van Alaska tot het uiterste puntje van Chili en Argentinië — het was bijna een obsessie.



ClearBear: ja, we hebben alles opgezocht.



Haatepah: we probeerden dus zoveel mogelijk kennis te op te doen, en toen we eenmaal onze biologische familie hadden gevonden, stelden we vragen en kwamen we er eindelijk achter bij welke stam we hoorden.



Hoe was het om jullie identiteiten te ontdekken en anderen te kunnen vertellen waar je vandaan kwam?



ClearBear: nou, dat was echt... Als je een goed nummer hoort en je krijgt er kippenvel van, ken je dat gevoel? Dat was dus hoe het voelde. Als in: Wauw. Dit is fantastisch. Wat een fascinerende voorouders heb ik.