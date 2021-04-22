Inheems-Amerikaanse tweelingbroers ClearBear en Haatepah bespreken hun relatie met de natuur

Steeds meer mensen gebruiken deze tijd om naar buiten te gaan en de natuur meer op waarde te schatten, wat een groot onderdeel vormt van jullie cultuur. Hoe zien jullie dat mensen zich op deze manier verbinden?



ClearBear: veel van ons worden gek van het binnen zitten, dus we willen ontsnappen. We doen rustiger aan. Je gaat naar buiten, je verbindt je met de natuur, de aarde, je voorouders, de gedachte Wat was hier vroeger? of Wauw, dit is zo mooi, ongelooflijk dat ik hier niet eerder uitgebreid naar heb gekeken.



Binnen dit activistische werk loopt stress echt op, en de beste remedie tegen stress is absoluut de natuur — althans, voor mij. Misschien klinkt het cliché, maar het is echt zo. Je gaat naar buiten, de natuur in, je wandelt, en je voelt je veel beter.



Vind je dat jullie beide op dit moment meer verbinding maken met elkaar en het land?



ClearBear: ik heb onlangs een camper gekocht, dus daar ga ik mee op pad, uiteraard op veilige afstand van anderen. Ik rij nu van locatie naar locatie en bewonder daar de natuur. Deze maatschappij functioneert op een razendsnel tempo. Het voordeel wat ik in quarantaine zie, is dat we even een seconde de tijd nemen om te ademen. Die kans krijgen we niet altijd: even ademen en het moment in ons opnemen.



Jullie maken ook samen muziek. Hoe is dat, om als broers zo'n passie te delen en erin samen te werken?



Haatepah: als je niet samenwerkt met iemand die echt heel, heel close met je is, of met wie je niet zo'n hechte band hebt, zit er altijd in je achterhoofd 'Oh, ik wil mezelf niet voor schut zetten'. Broers hebben van elkaar alle gekkigheid al gezien, dus...



ClearBear: dat haalt de druk van de ketel.



Haatepah: precies. En ik denk dat creatievelingen vaak het beste presteren zonder druk.



ClearBear: als we muziek maken en we creëren een vibe of een emotie, weet hij precies wat ik al zingend probeer over te brengen. En als hij zingt, weet ik wat mij te doen staat. Zo van 'Oh, ik weet wat je denkt, ik weet wat je voelt'.



Haatepah: ja, we vullen elkaar makkelijk aan. Beter dan de meesten.