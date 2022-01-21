Een interview met Madison Keys en Sloane Stephens 

Sloane: In mijn jeugd speelde ik tennis bij een club, en mijn eerste ervaring daar was geweldig. Mijn coach was geweldig en maakte alles zo leuk. Ik zeg nu altijd dat die eerste ervaring de reden is waarom ik nog steeds tennis. Ik vond het fantastisch en wilde teruggaan. Ik zei: "Oh my god, ik wil Francisco zo graag weer zien. Hij was geweldig en ik had het daar zo leuk. Ik wil mijn vrienden zien." Volgens mij keren kinderen altijd terug naar die eerste ervaring, wat dat dan ook mag zijn. Als je voor het eerst tennist en je het niet leuk vind omdat de coach gemeen is, pak je waarschijnlijk nooit meer een racket op.



Tennis heeft me zoveel gebracht. Ik heb kunnen reizen, mensen ontmoet en zoveel geweldige dingen gedaan, en daarom wil ik diezelfde kans bieden aan kinderen die anders nooit zouden zijn begonnen met tennissen. Er is natuurlijk niet zoveel diversiteit in tennis, dus om rackets te kunnen geven aan kinderen die ze anders niet hadden gehad... dat was een belangrijke reden waarom ik mijn stichting heb opgericht. Ik wilde kinderen die op mij lijken en naar mij opkijken, het gevoel geven dat zij ook kunnen tennissen. Ook al ben je geen prof en speel je in je team op de middelbare school, tennis is een sport voor het leven. Als je naar deze oudere clubs gaat, zie je mensen van 85 en 90 jaar spelen. Zo'n sport voor het leven is geweldig, en het kan je zoveel brengen. Ik wilde dat mogelijk maken voor een nieuwe generatie, en nog meer soorten kinderen die anders nooit aan tennis hadden gedacht.



Madison: Ik ben [mijn stichting] begonnen omdat ik in het verleden met een [andere] stichting heb gewerkt die Fearlessly Girl heette. Daar lag de nadruk op het bijbrengen van zelfvertrouwen en leiderschapskwaliteiten bij tienermeisjes. Ik bezocht een aantal scholen, ontmoette de meisjes en praatte met hen, en vond het geweldig om dit te mogen doen. Ik wilde dit een beetje uitbreiden en me niet alleen richten op tienermeisjes, omdat er zoveel werkende vrouwen van mijn leeftijd en ouder zeiden: "Je boodschap is geweldig, maar wij willen dat ook en hebben er ook behoefte aan." Ook wilde ik het toegankelijk maken voor andere atleten die bij een stichting wilden horen, omdat zelf een stichting oprichten ingewikkeld kan zijn. Ik wilde iets creëren waar meerdere mensen deel van konden uitmaken en daarmee ons doel uitbreiden. Het idee van Kindness Wins beviel me omdat het een vrij breed idee is en je je op veel verschillende manieren kunt inzetten. Dat was de beste manier waarop ik de wereld een beetje kon helpen.