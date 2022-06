Een interview met Madison Keys en Sloane Stephens 

Madison: We zijn erg blij dat er al zoveel bereikt is. We zijn Billie [Jean King] en Venus [Williams] erg dankbaar voor alles wat ze voor ons hebben gedaan. Zonder hen had de wereld er voor ons nu heel anders uitgezien. We strijden nog steeds voor meer gelijkheid, en dat deze wordt geaccepteerd en gevierd. Er is dus nog werk aan de winkel, maar we zitten in een mooie positie om te zeggen: "We hebben veel, maar we zouden nog meer kunnen hebben," of: "Het zou gelijkwaardiger kunnen zijn," of: "Meer mensen zouden erover moeten praten!"



Sloane: Ja, zeker weten. We hebben zoveel geleerd van de [WTA Players] Council. Het is al moeilijk genoeg om vrouw te zijn, het gevoel te hebben dat we minderwaardig zijn en minder betaald krijgen dan mannen.



Ik denk dat het een blijvende strijd is. Je hoort ons nooit zeggen: "We hebben genoeg bereikt." We proberen altijd voor verbetering te zorgen. We vechten altijd voor meer. We willen altijd meer. Daarom speelt de Council voor ons een grote rol: we komen op voor de belangen van mensen die normaal niet kunnen zeggen "Oké, laat ik hier eens over nadenken." Ze weten dat ze meer willen, en het is onze taak om ervoor te zorgen dat ze het krijgen. Het draait dus altijd om verbetering, vechten voor meer en gelijkheid in alles wat we krijgen.