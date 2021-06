In Good Company: vijanden in de ring, vriendinnen daarbuiten 

Hoe vertalen de in de sportschool ontstane banden zich naar het leven buiten de ring?

Gong Jin: We zijn hechte vrienden geworden. We praten voor de training met elkaar en gaan na afloop vaak samen wat eten. De meesten van ons kennen elkaar al lang, dus we zijn heel close geworden.



Han Beiying: In de ring vechten we als vijanden, daarbuiten zijn we meer dan alleen trainingspartners. We klagen over onze leidinggevenden en collega's in onze WeChat-groepen [appgroepen]. Wat ons bindt, is dat boksen onze uitlaatklep is. En als je in de problemen zit, of dat nu op werkgebied of het persoonlijk vlak is, staat er een fantastisch ondersteunend netwerk voor je klaar.