Tips om je favoriete hoodie of sweatshirt te stylen voor elke gelegenheid

Je hoodie is er altijd voor je, in goede en slechte tijden. De kou in na je sessie in de sportschool? Hoodie aan. Niets te dragen omdat je alle was nog moet doen? Dan zorg je er gewoon voor dat je er top uitziet in je goede oude sweatshirt. Ga je uit en wil je een stijlvolle maar toch sportieve look? Dan ga je opnieuw voor die garderobe essential.

Hoodies en truien zitten zo lekker en zijn zo veelzijdig dat je er waarschijnlijk wel meer dan één wil hebben. En met een keur aan stijlen van Nike kun je er smart uitzien in oversized fleece of juist strak in een trui met ronde hals boven een chino broek. Of je nu gaat voor een cropped, baggy of tie-dye sweatshirt met of zonder rits of capuchon, wij hebben de stijltips die je nodig hebt om voor elke gelegenheid een leuke outfit samen te stellen. Lees onze hele stijlgids voor meer outfitideeën om dit seizoen mee door te komen.