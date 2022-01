Nike's beste schoenen in combinatie met een joggingbroek

Een leren of canvas paar schoenen combineert goed met een jogging- of trainingsbroek, zowel in low-top als high-top modellen. De iconische Nike Blazer, die oorspronkelijk in 1972 werd uitgebracht, is perfect geschikt voor een avondje op de tribune. De stevige constructie kan tegen een stootje, de rubberen buitenzool biedt grip op al die omvergegooide drankjes en de gewatteerde kraag zorgt voor comfort gedurende de avond. Van vintage tot moderne stijlen, in diverse kleuren en materialen en voor zowel dames als heren – de Blazer is de ideale vriend van de joggingbroek. Trek er een denim jack bij aan voor een casual maar zorgvuldig gekozen outfit voor een avondje in het stadion.