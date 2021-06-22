Hoe je met overheersende sportouders om kunt gaan, volgens coach Patrick Sang

Je ouders of andere familieleden denken vaak dat druk bijdraagt aan prestaties, wat die ook moge zijn. Dat een hardloper gewoon wat beter zijn best moet doen tijdens de wedstrijd. Ze zien niet altijd in dat het echte werk gaat zitten in al die uren van training en voorbereiding. Dat de krachtigste motivatie van binnenuit komt.



Je zei dat je ouders zelf ook atleten waren, maar het lijkt erop dat ze die dagelijkse strijd zijn vergeten en dat ze ook niet meer weten dat elke sport om offers vraagt. Vraag ze eens te komen kijken bij een training. Laat zien hoe je je warming-up doet, rekt en strekt, en keer op keer uit de startblokken vertrekt. Laat zien hoe je aan je tempo, houding en mentale uithoudingsvermogen werkt. Als ze zien hoe hard je voor je sport werkt, begrijpen ze misschien beter dat je al elke dag alles geeft. En dan kunnen ze het misschien loslaten omdat ze weten dat je het best zelf kunt.



Soms is het antwoord niet je familie buitensluiten, maar ze juist bij je sport betrekken om ze inzicht te geven in je proces — en je passie.



Als dat de druk niet vermindert, laat dan van je horen. Vertel dat hun opmerkingen je alleen maar afleiden in plaats van motiveren. Zeg hoeveel je van je sport houdt, net zoals zij dat deden. Dat vraagt moed. Maar het is het waard.



Als je ouders nu voor me zouden staan, zou ik ze vertellen dat ze blij mogen zijn dat jij hun dochter bent — iemand die echt van sporten houdt. Ik zou ze vertellen dat die passie beschermd, gekoesterd en gesteund moet worden, niet gepusht tot je kind eraan bezwijkt. En ik zou ze vertellen dat wat ze nu doen niet het gewenste resultaat oplevert. Dat ze je vuur juist lucht moeten geven om het aan te wakkeren.



En dan nog een opmerking voor jullie alle drie: jullie staan aan dezelfde kant. Zowel jij als je ouders willen dat je alles uit jezelf haalt. Als je hen kunt laten inzien dat je daarvoor steun nodig hebt in plaats van druk, weet ik zeker dat je weer van hardlopen gaat genieten. En misschien hebben je ouders er dan ook plezier in — vanaf een gezonde afstand.



Coach Sang