Hoe je je grootste angsten kunt overwinnen, volgens auteur Lewis Howes

We ontwikkelen allemaal een breed scala aan vaardigheden op school, maar welk vak ontbreekt er? Hoe je omgaat met je emoties. Als je in je leven dus met echte tegenslag te maken krijgt — bij Lewis Howes was dat onder andere seksueel misbruik, een broer in de gevangenis en een blessure die zijn footballcarrière om zeep hielp — kun je daar vaak niet mee omgaan, laat staan dat je dat weet om te buigen in iets positiefs. Na een korte periode van zelfmedelijden op de bank bij zijn zus, besloot Howes zijn grootste angsten (die eerder vermelde emoties) onder ogen te zien en zich kwetsbaar op te stellen. Inmiddels is hij een populaire podcast-presentator, besteller-auteur, bedrijfscoach en handbalspeler voor Team USA. Zijn missie: anderen helpen succesvol te zijn door ze met hun angsten te confronteren. In deze aflevering vertelt de veelzijdige Lewis aan Nike senior director of performance Ryan Flaherty over de manier waarop hij mentaal en fysiek gezond is geworden door zich door schaamte en een identiteitscrisis heen te werken, en hoe hij dankzij mentoren een 'levensatleet' is geworden. Met zijn tips voor het maken van een lijst met angsten, het afzetten van maskers (deze is voor onze mannelijke luisteraars in het bijzonder) en het vergroten van je denkvermogen, kun je je eigen koers leren varen op weg naar emotionele intelligentie. Beter laat dan nooit.