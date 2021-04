Hoe dans voor verbinding zorgt

Kunnen jullie wat vertellen over dansen als individu vergeleken met dansen samen of als groep?



Mette: Individueel zijn we al sterk, maar we zijn op ons best als we allemaal samen zijn. Het is best saai alleen. Het is best leeg. Hoe leer je anders van elkaar? Hoe boek je vooruitgang? Hoe raak je geïnspireerd? Het is zo'n geluk om deze meiden te hebben die voortdurend je wereld voor mogelijkheden openstellen en je andere meningen geven.



Elise: Ik denk dat we allemaal begrijpen hoe veeleisend het is en wat het iemand kost. Het kan heel individueel zijn, maar ik heb zeker het gevoel dat we er op een bepaald niveau allemaal doorheen gaan, want je lichaam is het werk. Jij bent het werk. Je neemt altijd je externe en interne ik mee naar een situatie.



Fatou: We halen ook energie uit de energie van anderen, dus het is heel anders om lessen te volgen of te trainen in je eentje of maar met één ander, dan met een hele groep. Je voelt gewoon hoe enthousiast iedereen is om te trainen en te dansen.



Hoe heeft dat de afgelopen maanden veranderd, dat je die fysieke verbinding dankzij beweging en dans niet hebt zoals je normaal zou hebben?



Mette: Ik heb zo'n geluk gehad, omdat ik mijn huisgenoten heb. Ik heb wel met anderen kunnen dansen. Dus ik heb geen persoonlijke ervaring daarmee, maar ik weet dat anderen het zwaar hebben. Zij kunnen zich niet uiten. Dat is hun hele leven. Ze trainen, ze volgen lessen. Dat is wat ze doen en dan ineens hebben ze niets meer. Dat moet hun hart toch wel breken. In je eentje is het maar eventjes leuk.



Elise: Je voelt de stemming van de leraar of degene die de passen voordoet niet. Je voelt de energie niet. Soms kunnen de leraren je geen tips geven, omdat ze je niet zien. Het is wat eenzijdig. Ik ben graag in een grote ruimte vol mensen. Ik kijk graag rond en word erdoor geïnspireerd. Het is geweldig dat ik met mijn twee huisgenoten kan dansen, maar ik mis het ook heel erg om met groepen van 30, 40 mensen te dansen. Dat je ziet dat iedereen zijn best doet en hard traint. Dat we allemaal zweten. Dat de meesten het niet helemaal goed doen, omdat het moeilijk is. Dat we echt heel hard trainen en ik mis dat.