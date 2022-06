Het verhaal achter de look: Michelle Li's opvallende stijl

Tijdens haar jeugd in Indiana wilde Michelle opvallen in het onopzichtige milieu van het Amerikaanse Midwesten. Mode werd haar uitlaatklep. "Ik had een enorme behoefte aan prikkels en mode-inspiratie," weet ze nog. "Doordat er niet veel voorhanden was, werden we behoorlijk vindingrijk."



De mode-eindredacteur woont inmiddels in New York en zegt dat ze steeds weer geïnspireerd raakt door de stijl en mode van haar buurtgenoten. Haar eigen stijl is speels en opvallend. Patronen en prints combineert ze met lagen textuur en volume, en bij elke look horen sneakers — een trend die ze naar eigen zeggen pas laat oppikte.



De sneakers zijn er niet alleen voor de show. Als er iets is wat ze meer waardeert dan vorm, is het wel functie. Daarbij is Michelle een fanatieke sporter, die afhankelijk van hoe druk ze het heeft, tennist, hardloopt of fietst. Ze vertelt ons meer over hoe haar stijl zich heeft ontwikkeld en hoe zowel comfort als kleur daarin de hoofdrol speelde.