Het verhaal achter de look: Lono Brazil III stimuleert creativiteit door te hardlopen

Je hebt een opmerkelijke jeugd gehad, die je in meerdere steden en op twee verschillende continenten hebt doorgebracht. Wanneer kreeg je interesse voor mode, en hoe hebben je jeugdjaren je beïnvloed?

Als kind in New York, en later in Los Angeles en Tokio, heb ik veel verschillende stijlen voorbij zien komen. Mijn ouders werkten allebei in de muziekindustrie. Ze waren vaak omringd door artistieke, interessante mensen die allemaal een unieke stijl hadden. Mijn vader werkte in de hiphop. Daar speelde stijl en mode altijd een grote rol. Hij besteedde zelf ook veel aandacht aan wat hij droeg, of dat nu een pak was of een sportieve outfit. Mijn vader is een groot basketbalfan en leerde me de sport kennen. Toen ontdekte ik dat basketbalspelers en artiesten, met name hiphop-artiesten, dezelfde kleding droegen. Dat ik al vroeg in aanraking kwam met basketbal en hiphop bracht sportkleding — met name die van Nike — al vroeg bij me in beeld. Mijn vader gaf me altijd Jordans. Er is een foto van mij waar ik pas één jaar ben en al Jordans draag. Later zag ik dat Jordan op tv dezelfde schoenen droeg en dat voelde fantastisch. Sneakers zijn altijd uitgesproken elementen van mijn kledingstijl geweest.