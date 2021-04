Het verhaal achter de look: Lillian Ahenkan (ook bekend als “@FlexMami”) kleedt zich voor zichzelf

Op welke manier heeft ouder worden invloed gehad op hoe je naar jezelf kijkt?

Op de middelbare school droeg ik altijd een uniform. Ik hoefde maar één dag per week zelf te kiezen wat ik wilde dragen: als ik op zaterdag naar een feestje ging. Een deel van mij was heel enthousiast over het idee volwassen te zijn en mijn eigen kleren te mogen kiezen.



De tijd vlak na de middelbare school bleek een nogal steile leercurve. Ik vroeg me af wie ik was en hoe ik gezien wilde worden. Dat kwam tot uiting toen ik als jonge twintiger mijn uiterste best deed om géén spijkerbroek, T-shirt en sneakers te dragen, omdat ik het idee had dat men dan zou denken dat ik lui was. Er was een echt tot-mezelf-kom-moment voor nodig om me goed te voelen over het dragen van comfortabele kleding. Ik merk wel dat er binnen Westerse culturen hele specifieke associaties bestaan bij mensen die zich opdoffen en zich goed kleden, dus ik zag het als een soort sociale barrière. Dat geeft me in zekere zin geen comfortabel gevoel, maar ik denk wel dat het heel interessant is om naar die parallellen te kijken.