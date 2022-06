Het verhaal achter de look: Cynthia en Travis laten de stem van zwarte en Latinx-community's horen

Travis, geboren in St. Kitts en opgegroeid in de Bronx, N.Y., is vooral bekend als mede-oprichter van de invloedrijke lifestyle-website Street Etiquette. Die begon ooit als een kledingblog voor mannen en groeide uit tot een creatief bureau. Cynthia, dochter van Mexicaanse immigranten, groeide op in Hawaiian Gardens, Californië en verhuisde later naar New York om zich bezig te houden met onderwijsvernieuwing. Tijdens haar werk als Chief Operating Officer op een middelbare school in de Bronx, begon ze met vrienden creatieve projecten te ontwikkelen. Inmiddels heeft ze samen met Travis aan projecten gewerkt op het gebied van interieurontwerp, kleding, fotografie en video, waarbij ze gebruikmaken van elkaars creativiteit en culturele achtergrond. "We zijn altijd bezig uit te vinden hoe we de tools om ons heen creatief kunnen gebruiken," aldus Travis. "Je moet ook echt geloven in wat je doet, anders brengt succes je geen vrede."



Na hun bruiloft op haar vaders ranch in Michoacán, Mexico, besloten Cynthia en Travis in 2018 ergens anders een nieuw bestaan op te bouwen. "Het fijne van Mexico-Stad is dat je je er meer op je gemak voelt," aldus Cynthia. "Doordat de bevolking niet overwegend wit is, heb je ook niet doorlopend met micro-agressie te maken." Als partners in het leven en in de kunst hebben ze hier een nieuwe thuisbasis gesticht en is een nieuwe levensfase voor ze aangebroken met de geboorte van hun zoon Tenoch. Hier bespreken ze hun ideeën met elkaar. Voor beiden is stijl niet alleen zelfexpressie, maar een taal die in het teken staat van de verbinding tussen mensen en de verhalen van onze voorouders.