Franse voetballer Florine Kouessan en haar club Witch FC

Witch Craft: een voetballer die schittert bij de creatiefste club van Parijs
Atleten*
Florine Kouessan bouwt met Witch FC een team op dat een weerspiegeling is van de wereld om haar heen.
Snapshots is een serie die atleten overal ter wereld laat zien in hun eigen omgeving.
Elk voetbalteam heeft inventieve spelers nodig en bij Witch FC is daar geen gebrek aan. De Parijse club bestaat volledig uit vrouwelijke kunstenaars en creatievelingen. Het team is een mix van ervaren spelers en spelers die pas net komen kijken.
We spreken schrijver en creatieveling Florine Kouessan, een van de sterspelers van Witch FC, op het trapveldje vlak bij de Saint-Paul-Saint-Louis-kerk, een 17e-eeuws jezuïtisch bouwwerk in het hartje van de wijk Le Marais. Florine vertelt over haar liefde voor de sport en over hoe ze gemeenschapszin vond in een onwaarschijnlijk team van creatievelingen die wilden voetballen.
Waar komt je interesse in voetbal vandaan?
Mijn ouders komen uit Togo, maar ik ben in Parijs geboren. Ik heb twee broertjes die qua leeftijd niet zoveel van me schelen, waardoor we een hechte band hebben. Als kinderen speelden we altijd samen met de andere kinderen die in ons gebouw woonden. Als je jong bent, heb je alleen een bal nodig. De rest gaat vanzelf. Er waren geen meisjes om mee te spelen, dus ik was altijd op het pleintje voor onze flat aan het voetballen of basketballen met mijn broertjes en de andere jongetjes uit ons gebouw.
Hoe staat het vrouwenvoetbal ervoor in Frankrijk?
Toen ik jong was, werd voetbal nog als een echte jongenssport beschouwd. Als mijn broertjes me wilden buitensluiten, grapten ze ook dat ze alleen met de andere jongetjes wilden spelen. In de loop van de tijd heb ik vrouwen hun rechtmatige plek zien opeisen. Professioneel vrouwenvoetbal krijgt steeds meer aandacht en vorig jaar zomer stond het wereldtoernooi vrouwenvoetbal dat in Frankrijk werd gehouden in de schijnwerpers. Vrouwenvoetbal was altijd het ondergeschoven kindje, maar krijgt nu op tv en in tijdschriften eindelijk de aandacht die het verdient.
De afgelopen twee à drie jaar heb ik dingen gezien die ik nooit had verwacht. Ik zie nu reclames voor vrouwenvoetbal die op geen enkele manier geforceerd overkomen. Ik ben heel blij met deze ontwikkeling, want daardoor vond ik de motivatie om zelf bij een vrouwenteam te gaan spelen. Hoewel ik altijd al van voetballen hield, had ik nooit gedacht dat ik ooit bij een team zou gaan. En toch is het zover gekomen.
Vertel ons over Witch FC.
Witch FC bestaat uit een groep gepassioneerde vrouwen die van sport houden en waar iedereen haar eigen ideeën kan inbrengen. Voetbal brengt ons samen, maar het team biedt ons ook de gelegenheid om jezelf te laten zien in het dagelijks leven. We wilden de club een stoere naam geven en heksen zijn het feministische icoon. Bovendien zijn er ook goede heksen. Net als bij rollerderbyteams wilden we een algemene naam hebben, die niet gebonden is aan een specifieke [geografische] locatie.
Wat is jouw rol in het team?
Ik kan vooruitgeschoven op het middenveld spelen en uit de voeten als verdediger. Ik schuw het harde werk niet en maak graag veel vuile meters. Ik bestrijk het liefst het hele veld om op beide helften beslissend te kunnen zijn. Op het middenveld heb ik de vrijheid om veel rond te rennen en ben ik betrokken bij het spel. Als ik genoeg energie heb, kan ik ook mijn stempel op de wedstrijd drukken. Volgens mijn teamgenoten heb ik een groot uithoudingsvermogen en ben ik zeer toegewijd. Meer hoef ik ook niet van het voetbal. Het gaat erom dat ze weten dat ik mijn best doe en plezier heb.
"Ik bestrijk het liefst het hele veld om op beide helften beslissend te kunnen zijn."
Hoe voelt het om met gelijkgestemden te spelen?
Nu de teamleden elkaar beter hebben leren kennen en hechter worden, zie je dat ze elkaar aanmoedigen (in ons werk en op het veld). Zo heeft een speler het toneelstuk geschreven dat ze altijd al wilde schrijven en is een ander meer gaan schilderen. Ikzelf begin binnenkort met een teamgenoot aan acteerlessen. Dat zijn maar een paar voorbeelden van hoe solidariteit onder vrouwen ons kan helpen onze dromen te verwezenlijken. Het geeft je enorm veel vertrouwen als je de onvoorwaardelijke steun van je vrienden hebt.
Tekst: Massaër Ndiaye
Fotografie: Manuel Obadia-Wills
Gerapporteerd: oktober 2020