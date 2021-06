Franse voetballer Florine Kouessan en haar club Witch FC

Hoe staat het vrouwenvoetbal ervoor in Frankrijk?

Toen ik jong was, werd voetbal nog als een echte jongenssport beschouwd. Als mijn broertjes me wilden buitensluiten, grapten ze ook dat ze alleen met de andere jongetjes wilden spelen. In de loop van de tijd heb ik vrouwen hun rechtmatige plek zien opeisen. Professioneel vrouwenvoetbal krijgt steeds meer aandacht en vorig jaar zomer stond het wereldtoernooi vrouwenvoetbal dat in Frankrijk werd gehouden in de schijnwerpers. Vrouwenvoetbal was altijd het ondergeschoven kindje, maar krijgt nu op tv en in tijdschriften eindelijk de aandacht die het verdient.



De afgelopen twee à drie jaar heb ik dingen gezien die ik nooit had verwacht. Ik zie nu reclames voor vrouwenvoetbal die op geen enkele manier geforceerd overkomen. Ik ben heel blij met deze ontwikkeling, want daardoor vond ik de motivatie om zelf bij een vrouwenteam te gaan spelen. Hoewel ik altijd al van voetballen hield, had ik nooit gedacht dat ik ooit bij een team zou gaan. En toch is het zover gekomen.