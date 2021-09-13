Voordelen van hardlopen in tights

Hardlopen in tights zorgt ervoor dat je lichaam gestroomlijnder is en vermindert de wrijving bij elke stap.

Sommige hardlopers geloven dat hun prestaties hierdoor verbeteren, terwijl ze van comfort profiteren en afleiding tot een minimum wordt beperkt.

Een schijnbaar kleine aanpassing in je hardloopkleding kan impact hebben op je snelheid. In een recent onderzoek, gepubliceerd in Materials Science and Applied Chemistry, werd het volgende geconcludeerd: "In sporten waarbij elke honderdste van een seconde telt, zijn luchtweerstand en het daarmee gepaard gaande energieverlies zeer belangrijk."

In het kort: hoe aerodynamischer je lichaam is, hoe minder wrijving er ontstaat en hoe sneller je je kunt voortbewegen.