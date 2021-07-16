3 tips om de juiste sportshorts te kopen voor je volgende work-out

Onmisbare tips voor het kiezen van sportshorts
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Bij sportshorts gaat het niet alleen om stijl. Voor een effectieve work-out zijn het materiaal en de kenmerken van een short belangrijk.
Shorts die niet goed zitten, helpen je niet om je doelen te bereiken, maar schuren langs je dijen. Sportkleding die goed zit is voor veel sporters op zich al een motivatie om naar de sportschool te gaan. Lichte shorts met de juiste kenmerken kunnen je helpen effectiever te trainen.
Of je nu traint om een marathon te gaan lopen of gewoon om sterker te worden, goed zittende trainingsshorts geven je net dat extra comfort dat je zelfvertrouwen en prestaties een boost geeft. Maar hoe kies je de juiste shorts?
Er is zo veel keuze dat het knap lastig is om uit te vinden welk sportshorts het beste passen bij jouw trainings- en fitnessbehoeften. Je kunt makkelijker kiezen als je eerst bepaalt welk materiaal en pasvorm voor jou het meest comfortabel en functioneel zijn. Pas daarna kies je voor je favoriete stijl.
1. Kies het juiste materiaal
Trainingsshorts zijn er in allerlei materialen, van natuurlijke materialen als katoen en bamboe tot synthetische stoffen als nylon, elastaan en polyester. Elk type materiaal heeft zijn eigen voor- en nadelen. Lees hier hoe je bepaalt welk shorts voor jou het beste zijn.
- Warmteregulatie: Het materiaal moet geschikt zijn voor jouw klimaat. De meeste synthetische stoffen hebben zweetafvoerende eigenschappen waardoor je je koeler en minder zweterig voelt als je traint in een warme omgeving. Sportkleding van Nike Dri-FIT materiaal heeft de unieke eigenschap dat het zweet verspreidt en droog aanvoelt. Katoen daarentegen absorbeert zweet en blijft langer nat. In het algemeen geldt dat mesh materialen ventilerend en licht zijn, en gemakkelijk zijn schoon te krijgen.
- Bewegingsvrijheid: Sommige sportshorts zijn gemaakt voor compressie en bevatten stretchmateriaal van elastaan of nylon dat naar vier kanten rekt. Als je aan yoga doet, of bijvoorbeeld gewichtheffen, dan heb je shorts nodig die met je mee bewegen.
- Antimicrobiële eigenschappen: Sommige kunststoffen hebben een behandeling ondergaan waardoor ze ophoping van bacteriën en schimmels tegengaan. Andere materialen, zoals katoen, merinowol en bamboe, doen dit van nature al. En in natuurlijke materialen blijven geuren minder hangen.
- Duurzaamheid: Als je het milieu belangrijk vindt, kies dan voor producten waarbij aandacht is besteed aan duurzaamheid. Voor kleding bestaat er nog geen waarmerk of certificaat van duurzaamheid, maar je kunt wel letten op het tegengaan van verspilling en de grootte van de ecologische voetafdruk. Kies dan bijvoorbeeld voor natuurlijk afbreekbare materialen zoals biologische katoen, hennep en bamboe, of een semi-synthetische stof als lyocell. Of kies een mix van materialen die goede eigenschappen combineren, zoals shorts van gerecycled polyester en elastaan. Veel Nike producten zijn van gerecycled polyester en nylon, of van hergebruikte plastics, garens en stoffen.
2. Vind je pasvorm
Lang of kort? Strak of ruimvallend? Het antwoord hangt af van wat je doet en wat je het meest comfortabel vindt. Hier krijg je wat tips voor doorsnee work-outs.
- Hardlopen — Voor serieuze cardio en activiteiten met veel beweging kun je het beste shorts kiezen die volop bewegingsvrijheid geven. Een short met kortere binnennaden is een goede keuze voor hardlopen, loopband, hometrainer of aerobics, want dan leidt ruimvallende stof alleen maar af.
- Training — Voor intensieve krachttraining kies je een short die flexibel en licht is, maar toch ondersteuning biedt. En kies voor een dunne, comfortabele tailleband die de short op zijn plaats houdt tijdens zware inspanning.
- Yoga — Het belangrijkste op de mat is dat je je koel blijft voelen. Kies daarom voor een short van zacht stretchmateriaal met vochtafvoerende eigenschappen. Vanwege het extra comfort kiezen veel yogi's ook voor een aansluitende pasvorm en zo min mogelijk naden.
Een strakke pasvorm maakt dat de stof minder schuift als je veel beweegt. Maar sommige atleten voelen zich toch comfortabeler en vertrouwder in een ruime pasvorm. Een ruime pasvorm met voering biedt soms het beste van twee werelden en kan helpen om wrijving te voorkomen. Er zijn ook shorts met compressievoering. Die geven ondersteuning en comfort door hun strakke, nauwsluitende pasvorm en zweetafvoerende technologie. Je kunt een ander, ruimervallend model short over een compressieshort heen dragen.
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3. Ga voor jouw persoonlijke stijl
Sportshorts zijn er niet alleen om in te presteren. Je wilt er ook goed uitzien. Als je kiest voor een stijl, let dan zowel op de functionele als de esthetische aspecten.
Heb je liever shorts met zakken? Dan wil je wel dat die niet in de weg zitten tijdens je trainingsroutine. Als je alleen je sleutels meeneemt naar de sportschool, kun je volstaan met open zakken. Maar als je je telefoon bij je wilt hebben tijdens gewichtheffen, dan heb je meer aan zakken met een rits. En als je naar muziek luistert op de loopband, dan is een zak in de voering handig, die ervoor zorgt dat je telefoon zo min mogelijk beweegt.
Het materiaal, de pasvorm, wel of geen zakken, het is ook allemaal van invloed op hoe je eruitziet. Hou je van zachte kleuren, minimale accenten en strakke lijnen? Of ga je juist voor speels, kleurrijk en opvallend? Het aandoen van je sportshorts moet je het gevoel geven dat je alles aankunt, dus stijl is ook belangrijk.
Veelgestelde vragen bij het shoppen van shorts
Hoeveel zal ik uitgeven aan sportshorts?
Van al je sportkleding heeft een broek het het hardst te verduren. Dus beknibbel niet op de kosten. Wat je betaalt hangt vooral af van merk en materiaal, maar ga ervan uit dat je tussen de 20 en 70 euro voor shorts kwijt bent. Speciale typen shorts en shorts met ingebouwde compressie kunnen iets duurder uitvallen.
Hoeveel sportshorts zal ik kopen?
Met zo veel stijlen om uit te kiezen, zou je misschien wel de hele winkel leeg willen kopen. Maar wat je minimaal nodig hebt is het aantal shorts dat je gebruikt tussen twee wasdagen in. Draag gebruikte shorts bij voorkeur niet nog eens voor ze zijn gewassen. Hoewel dat niet snel problemen oplevert voor je gezondheid, is er mogelijk een grotere kans op infecties of ontstekingen, en sowieso hopen zich meer geurtjes op. Dus reken maar uit: als je één keer per week de was doet en vijf keer per week sport, dan koop je vijf shorts.
Wat is het verschil tussen sportshorts voor dames en voor heren?
Tegenwoordig is er weinig verschil tussen heren- en damesshorts, omdat veel atleten het liefst sporten in genderneutrale kleding. Over het algemeen hebben herenshorts langere binnennaden en meer ondersteuning in het kruis. Damesshorts hebben vaak een hogere tailleband, kortere binnennaden en minder ruimte voorin.
Wat zijn 2-in-1 shorts?
Een 2-in-1 short bestaat uit een binnenbroek met een strakke pasvorm en een ruimervallende short daaroverheen. Dit soort shorts wordt veel gebruikt door hardlopers en door atleten die vooral kiezen voor goede ventilatie om wrijving tegen te gaan.
Hoe moet je een sportshort wassen?
Volg de wasvoorschriften in het label van je short. Als je de labels hebt afgeknipt, was dan voor de zekerheid in koud water en zet de droger op een lage temperatuur. Je kunt de levensduur van je shorts verlengen door ze aan het wasrek te drogen. En voorspoelen met azijn helpt om geurtjes en vlekken te verwijderen.
Wat kun je het beste dragen onder shorts?
Zowel mannen als vrouwen kunnen onder hun shorts een basislaag of compressieshorts dragen. Als sportshorts van mesh zijn, of een ondersteunende voering hebben, dragen sommige mannen er liever niets onder. Het is vooral belangrijk om te kiezen voor materialen die het zweet afvoeren in plaats van absorberen.