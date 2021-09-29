Tips voor hardlopers voor het dragen van compressieshorts

Door druk uit te oefenen op je spieren verbetert compressie de bloedsomloop en worden er meer voedingsstoffen naar je spieren gestuurd, zodat ze meer krijgen van wat ze nodig hebben om beter te presteren als je hard traint.Daarbij kan compressie nog meer voordeel opleveren.

Zo maakt hardlopen in compressieshorts je aerodynamischer.Een gestroomlijnd design, gecreëerd door de gladde, goed aansluitende shorts, vermindert weerstand .Volgens een doorbraakonderzoek , gepubliceerd in Medicine & Science in Sports and Exercise, kan "een kleine vermindering in aerodynamische weerstand al prestatieverhogend werken".Dit is met name voordelig bij snelheidssporten zoals hardlopen.

De elasticiteit van compressieshorts kan ook ondersteuning bieden voor je gewrichten.Een klinisch onderzoek uit Journal of Sports Science concludeerde dat de elasticiteit van compressiegear buiging, rotatie en strekking zou kunnen verbeteren, en "ondersteuning zou kunnen bieden voor de hamstrings wanneer die de benen op het eindpunt van de beenbeweging aansturen tijdens het sprinten".De onderzoekers concludeerden ook dat de compressieshorts de kracht van impact verminderden.

Dit onderzoek belicht mogelijke voordelen die compressieshorts kunnen bieden.Gewrichten worden beter ondersteund tijdens het bewegen zodat je beter kunt presteren, en de kracht van impact vermindert zodat er minder kans is op blessures.

Tot slot helpen compressieshorts om je lichaamstemperatuur te reguleren.Zo voert Nike Dri-FIT technologie vocht en zweet weg van je huid naar het oppervlak van het materiaal, waar het verdampt.Verbeterde thermoregulatie kan atletische prestaties verhogen.Als je temperatuur stijgt, moet je lichaam harder werken om af te koelen, en die energie bewaar je liever voor je sportprestaties.