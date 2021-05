Hou een kleurendagboek bij – voor een andere kijk op de wereld

"Kleuren spreken een bijzondere taal", aldus Jaana Beidler. "Een taal zonder woorden, die we diep van binnen intuïtief aanvoelen. Er zit veel emotie in."



Jaana, senior director kleurdesign bij Nike, spreekt als geen ander de taal van kleuren. Met haar team wilde ze die taal tijdens de pandemie blijven spreken, ook toen iedereen thuis moest gaan werken. Jaana had gehoord dat er mensen zijn die een dagboek bijhouden om door moeilijke periodes heen te komen, en dat wilde zij ook proberen. Maar dan wel op een heel eigen manier.



"Ik heb vaak moeite om de juiste woorden te vinden", zegt Jaana. "Ik denk in kleuren. Dus in plaats van een geschreven dagboek bij te houden, bedacht ik me dat het voor ons meer impact zou hebben om te kiezen voor een kleurendagboek." Jaana vroeg haar teamleden om opvallende visuele details uit hun dagelijks leven vast te leggen. Ze begonnen om zich heen te kijken in hun eigen huis en omgeving, en ontdekten subtiele schoonheid in kleine alledaagse dingen. Zo zagen ze opvallende verkeersborden midden in de natuur, een felroze bloem die langzaam vergaat, de opvallende kleuren van lege, verlaten tennisbanen of voetbalvelden – en nog veel meer.



Bekijk de video hierboven om te zien hoe Jaana en andere Nike designers hun kleurendagboek maken, en hoe die creatieve bezigheid ze mentaal en emotioneel steunt. Hieronder vind je een stapsgewijze instructie, voorbeelden van de groep, en een template waarmee je je eigen kleurendagboek kunt beginnen.