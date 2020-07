Handig om te weten over trainen op Keto

Kun je op vet trainen?

Over trainen op keto zijn de meningen... nogal verdeeld. Een kleinschalig onderzoek uit 2020, gehouden onder vrouwen, toonde aan dat wie op een ketodieet van acht weken sportte, meer kracht opbouwde voor een back squat maar niet voor een bench press. Vrouwen die veel koolhydraten aten gingen op beide vooruit. In een andere kleinschalige studie, gepubliceerd in 'Metabolism: Clinical and Experimental', werden duursporters op een ketodieet gevolgd. Zij raakten gedurende 12 weken vet kwijt, sprintten sneller, en hadden een betere conditie dan wie een koolhydraatrijker dieet volgde. Dat lijkt logisch: met minder vet heb je naar verhouding meer spieren, waardoor je krachtiger, sterker en sneller wordt.



In een apart onderzoek, gepubliceerd in 'The Journal of Physiology', bleken duursporters op ketodieet een betere V02-max (zuurstofopnamevermogen in hun bloed) te hebben tijdens inspanning. Ze hadden echter ook meer zuurstof nodig om te presteren, en dat deed de hogere V02-max teniet, zegt onderzoeksauteur Louise Burke, PhD, hoofd van de afdeling voedingsstrategie aan het Australian Institute of Sport. Het kost namelijk meer zuurstof om vet in energie om te zetten dan koolhydraten. Weer een ander onderzoek, dit keer uit de 'Journal of the American College of Sports Medicine', ontdekte dat hardlopers op ketodieet bij het versnellen juist 5 procent langzamer liepen, waarschijnlijk doordat vet minder effectief is dan koolhydraten bij het ondersteunen van spierinspanningen.



Dat betekent niet dat je als cardioliefhebber geen ketodieet kunt volgen. Burke zegt dat bij ketodiëters die op lage of gemiddelde intensiteit sporten, er weinig negatieve effecten op je prestaties zijn — maar ook weinig positieve. Als je echt tot het gaatje gaat zou je lichaam eronder kunnen lijden. Atleten die het beste van beide willen, zouden volgens Burke een paar keer per week kunnen experimenteren met wat meer koolhydraten vlak voor een intensieve training — bijvoorbeeld wat bessen bij je ei met avocado. Maar ze raadt wel aan dit pas te doen als je erachter bent of je in een toestand van ketose blijft (dat verschilt per persoon en is meetbaar met ketosestrips).