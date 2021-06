Een levensveranderende blessure hielp golfpro Carlos Brown om zijn kracht te ontdekken

Iedereen die ooit een potje golf gespeeld heeft, zal beamen dat deze sport onvoorspelbaar is. Door een draaiende wind rolt je bal op het laatste moment een andere kant op. Door een verkeerde landing komt 'ie in het bos terecht. Door één takje verandert de bal van koers en belandt hij op de lange zijde van de green. Een vloek van de goden, een vloek uit je mond wanneer de bal langzaam in een meer rolt. Golf lijkt in veel opzichten op de wispelturige aard van het leven. Carlos Brown, een succesvolle golfcoach uit Dallas in Texas, weet maar al te goed hoe onvoorspelbaar het spel is. Vandaag staat hij bij de negende hole, waar hij ooit als professional rondliep, en bekijkt de green. Dankbaarheid overheerst over het feit dat hij überhaupt nog kan staan.



In 2016 stapte Carlos tijdens een les vanuit een golfkarretje in een diepe sproeikop, waarbij hij zijn enkel lelijk verzwikte. Dat had geen groot probleem hoeven zijn, ware het niet dat er een ontsteking volgde en hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Toen hij na de operatie ontwaakte, was zijn linkeronderbeen geamputeerd.