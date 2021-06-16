Een levensveranderende blessure hielp golfpro Carlos Brown om zijn kracht te ontdekken

Carlos gelooft dat het leven, net als de golfbaan, een oncontroleerbare omgeving is. "Je moet het controleerbare onder controle krijgen" is een motto dat hij vaak gebruikt. Hij was dan misschien nooit van plan om een baken van hoop te zijn voor anderen, maar toen het oncontroleerbare gebeurde, moest hij zich snel aan zijn nieuwe realiteit aanpassen. Dat hij dat kon, schrijft hij toe aan zijn geloof, waardoor hij, naar eigen zeggen, geaard bleef en zijn nieuwe situatie snel in perspectief kon zien. Ook kreeg hij veel steun: de mensen die bij hem waren toen hij na zijn operatie ontwaakte. Die steun wil hij nu ook zelf bieden aan anderen die hetzelfde meemaken. "Als een kind met een geamputeerd been mij ziet, denkt het misschien: Hee, weet je, ik kan best een golfprofessional worden. Ik kan wel golfen."



In de film hierboven deelt Carlos zijn verhaal en legt hij uit hoe hij mentale en fysieke obstakels heeft overwonnen om een nieuwe kijk te krijgen op het leven en de sport waar hij van houdt.