Goede ademtechnieken om je hardloopprestaties te verbeteren

Ontdek wat het echt betekent om diep te ademen — en hoe het je kan helpen om krachtiger en langer te lopen.

Je denkt misschien nooit na over je ademhaling tijdens een run, maar hoe goed je ademt beïnvloedt hoe ver en hoe snel je kunt lopen. Hier vertellen we je meer over de diepe buikademhaling — diep inademen met behulp van je diafragma — om gemakkelijker te ademen onderweg.



Adem in, adem uit, herhaal. Dit doen we allemaal iedere dag automatisch. Maar de kans bestaat dat de onbewuste manier waarop je ademhaalt misschien niet de meeste effectieve manier is wat betreft prestaties en gezondheid.



"Het probleem is dat, wanneer iemand ons zegt diep in te ademen, dat we niet echt weten wat dat betekent", zegt Belisa Vranich, PsyD, klinisch psychologe en de auteur van Breathing for Warriors. "Iedereen gaat er vanuit dat wanneer ze hun borst vullen met lucht, dat dat een goede inademing is".



Wanneer je je borst vult met lucht, gebruik je eigenlijk maar een klein gedeelte van je longen, zegt Vranich, waardoor je vervolgens sneller gaat ademen om meer zuurstof binnen te krijgen. Dat werkt niet goed als je hardloopt. "Wanneer je adem snel en oppervlakkig is, betekent dat dat je niet genoeg zuurstof bij je spieren krijgt", zegt Nike Running Global Head Coach Chris Bennett. "Je automatische reactie is dan om meer te gaan ademen, wat zorgt voor een nog oppervlakkerige ademhaling". Dan krijg je niet genoeg lucht en voelt alles nog veel zwaarder. Op deze manier beperkt iets dat zo simpel lijkt — ademen — je potentieel.