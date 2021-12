Gloves Not Gunz: meer dan een boksclub

Verborgen in Croydon, Zuid-Londen, vind je een verrassend kleine boksclub die kids helpt om hun leven te beteren. De ruimte is beperkt, het is er zweterig en ongecompliceerd, maar het doel is duidelijk: levens beter maken. Adam Ballard en Ben Eckett richtten de club begin 2017 op, en Gloves Not Gunz had dankzij hun doorzettingsvermogen precies wat ze hoopten: een positieve impact op de gemeenschap nadat jongeren er een reeks misdaden pleegden.



Gloves Not Gunz is er voor iedereen. Kids van verschillende scholen en uit verschillende wijken, elk met hun eigen problemen, komen langs. Ze erkennen hun verschillen, maar laten die bij de deur achter. Binnen draait het om plezier, iets nieuws ontdekken, en alles loslaten. Elke kleine overwinning is erkend en wordt gevierd.



De worstelingen waar kids in Zuid-Londen mee te maken hebben worden draaglijker tijdens het gewichtsheffen, circuits doen, en ademhalingsoefeningen leren. Het brengt hun energie in balans en geeft ze een rustpunt.