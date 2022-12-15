Vier tips van een erkende diëtist voor gezonde voorgerechten

Voorgerechten kunnen het hoogtepunt van de avond zijn als je een gezellig etentje hebt met vrienden, familie of collega's. Hiermee kun je een proeverij aanbieden van verschillende gerechten. En ja, het klinkt als een stuk minder werk om kant-en-klare hapjes uit de vriezer te halen en op te warmen, maar er zijn heel veel opties voor zelfgemaakte, gezonde voorgerechten.

Hieronder vind je recepten die je met slechts een paar ingrediënten kunt bereiden. We waarschuwen alvast: deze voorgerechten zijn zo lekker dat je misschien al vol zit voor je aan het hoofdgerecht begint.