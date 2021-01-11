Fitzroy Lions SC

De "Fitzroy Lions Soccer Club" is een unieke voetbalclub in Australië", zegt oprichter Abdulmalik Abdurahman. "Zo moeten mensen deze club in hun hoofd houden: als unieke voetbalclub."



Zo denken mensen ook over Abdul zelf. De in Ethiopië geboren Abdul immigreerde als kind naar Melbourne in Australië. Voor hem was voetbal iets dat hem verbond met zijn thuiscultuur en daarnaast iets dat hielp om zich in Australië thuis te voelen. Een paar jaar later moest hij helaas stoppen met voetballen omdat de sport te duur werd.



"Ik kon de contributie niet betalen, dus vond ik dat ik daar iets aan moest doen", weet Abdul zich te herinneren.



En hij deed er iets aan. In 2013 richtte Abdul de Fitzroy Lions op.



"Ik vind dat voetbalIen gratis moet zijn, en bij de Fitzroy Lions zorgen we dat kids uit de buurt de kans krijgen om te sporten en plezier te hebben", zegt Abdul. "Zonder contributie. Je betaalt niets om te spelen."



Zeven jaar later doet de club meer dan kids de kans te geven om te voetballen: het verenigt mensen.



"Volgens mij brengt deze club echt mensen samen zodat ze van elkaar kunnen leren terwijl ze voetballen", zegt Abdul. "En ze voetballen niet alleen samen: ze proberen dichter tot elkaar te komen, te ontdekken wat ze met elkaar gemeen hebben."