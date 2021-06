Fitzroy Lions SC

In onze reeks "From the Grounds Up" belichten we mensen van over de hele wereld die hun gemeenschap en de rest van de wereld veranderen door voetbal en sport.



Voor Abdulmalik Abdurahman betekent 'verandering' betaalbare kansen creëren voor jonge mensen in de binnenstad van Melbourne (Australië). Om die reden richtte hij de Fitzroy Lions Soccer Club op, een voetbalclub waar kids gratis kunnen voetballen. Nike deelt zijn doel om meisjes en jongens bij sporten te betrekken, en steunt de Lions daarom sinds het seizoen van 2018 met sponsoring, training- en wedstrijdtenues en voetbalschoenen.



Op dit moment zien het spel en de wedstrijden er anders uit voor zowel de Fitzroy Lions als voor ons allemaal. Toch blijft sport een bron van inspiratie, en laten we met sport zien waar we toe in staat zijn als we samen sterk staan.



Bekijk hierboven de in december 2019 in Melbourne (Australië) opgenomen tweede aflevering van "From the Grounds Up", en lees hieronder meer over de mensen achter voetbalclub de Fitzroy Lions.