Nieuwe voorbeelden

EMMA: Ik zou me schamen, denk ik. Ik heb mijn hele leven juist geprobeerd om vooral nuchter te blijven.

En als iemand die me goed kent, zou zeggen: "Dat is een kant die je nog nooit hebt laten zien en ik vind het maar niets", dan weet ik niet hoe ik daarop zou reageren, omdat ik dat heel erg zou vinden. Ik hou niet van mensen die veranderen nadat ze iets bereikt hebben. Ik zie mensen die nog niet eens zo heel veel bereikt hebben, maar zich dan toch al anders gaan gedragen — ik hou daar echt niet van. Als iemand om die reden verandert, dan hoef ik die niet om me heen te hebben.