Nieuwe voorbeelden

Wees ambitieus, maar blijf met beide benen op de grond staan. Ondanks alles wat ze tot nu toe al heeft bereikt, blijft hoogvlieger en WNBA-speler Emma Meesseman nog altijd gewoon 'Emma uit Ieper'.

Hoewel ze al veel heeft bereikt, is ze altijd trouw aan zichzelf gebleven. We praten met haar over hoe de mensen om haar heen en de stad waar ze is opgegroeid haar hebben gemaakt tot de persoon die ze nu is. Of ze nu bij haar vrienden en familie is of de wereld rondreist met haar team, Emma blijft altijd 'gewoon' Emma.