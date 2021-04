Een gezonde relatie met eten opbouwen, volgens diëtiste Reshaunda Thornton

Volgens diëtiste Reshaunda Thornton hebben we een levenslange relatie met voedsel. Het is alleen de vraag of we moeite willen doen om daar een goede, stabiele relatie van te maken, of dat we bij elke maaltijd de strijd aangaan. In deze aflevering van 'Trained' praat de voedingsdeskundige en host van 'The Dietitian Against Diets' met Nike senior director of performance Ryan Flaherty over hoe een slechte relatie met voedsel ontstaat en wat we kunnen doen om die weer op de rit te krijgen. Ze bespreekt de redenen waarom we op dieet gaan, waarom dat bijna nooit werkt, en hoe we onze mindset kunnen ombuigen om gezond te gaan eten — inclusief grote schalen nacho's.