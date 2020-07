Dé trainingstip voor elke hardloper

Hoe krijg je het snelst een hekel aan je lievelingslied? Door het constant op repeat af te spelen.



Datzelfde geldt voor hardlopen, zegt Chris Bennet, Global Head Coach van Nike Running. "Wat is er nou leuk aan elke dag hetzelfde rondje van 5 kilometer lopen?", vraagt hij. "De enige 'overwinning' die je behaalt is dat je wederom een run hebt afgerond. Variatie in je runs, op elke mogelijke manier, is essentieel om de interesse in de sport niet te verliezen." Volgens Derek Samuel, gediplomeerd fysiotherapeut en Nike Performance Council member, is variatie ook nodig om jezelf verder te ontwikkelen als hardloper.



"Probeer eens kleinere passen te maken als je op zoek bent naar stimulans en kijk of dat beter voelt voor je lichaam", aldus Samuel. "Of probeer bij het afzetten minder hoog op te springen. De op- en neerwaartse beweging van je hoofd moet niet groter zijn dan 4 tot 6 centimeter." Deze aanpassingen kunnen een positief effect hebben op hoe je je lichamelijk voelt, waardoor je misschien wel vaker of langer zal gaan hardlopen.



Het beste van alles is dat variatie in je routine werkt als voeding voor spieren en geest, zegt dr. Brett Kirby, human performance scientist bij het Nike Sport Research Lab. "Als we elke dag hotdogs zouden eten, loopt ons lichaam alle andere gezonde voedingsstoffen die er zijn mis", zegt Kirby. "Wie op elk vlak een gezondere hardloper wil zijn, moet zijn lichaam met veel verschillende dingen voeden."