In de buurt: de toekomst van breakdance

De 24-jarige Demba Ndiaye vertelt dat zijn interesse voor de sport werd gewekt nadat hij in een internetcafé films had gezien over breakdance. Dankzij die video's en door zelf te oefenen, zonder muziek en op een basketbalveld, leerde hij zichzelf de techniek aan. Xavier zag Demba op een dag in 2019 oefenen en vroeg hem zich aan te sluiten bij de Power Crew.



Breakdance is al sinds de jaren 80 met een opmars bezig in Dakar, in een periode dat hiphop dankzij Franse tv-programma's en Amerikaanse muziekinvloeden onderdeel werd van de cultuur in Senegal. Vandaag de dag komen bijna elke dag mensen samen om groepen als de Power Crew te zien optreden. Buurtkinderen wachten geduldig aan de kant in de hoop tips en ideeën te krijgen van de pro's.