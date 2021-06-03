In de buurt: de toekomst van breakdance

De Power Crew steelt hier de show sinds 2013. De groep van zeven dansers traint twee keer per week een middag op het strand van Yoff om hun energieke streetperformances te verbeteren. "In het zand trainen geeft je extra conditie en kracht," vertelt de 27-jarige leider, Xavier Goudiaby. "We hadden zoiets van: waarom zouden we dat niet meenemen naar het dansen? Terug op de dansvloer bleken we sneller."



De groepsleden merkten dat ze door het oneffen en altijd in beweging zijnde zand in combinatie met de weerstand van het ondiepe water veel wendbaarder en sterker werden. Daardoor hoefden ze minder vaak naar de sportschool voor cross-training. "In het zand neem je dat al mee," aldus Xavier, terwijl hij moeiteloos een backflip lijkt te doen boven de kustlijn, wat direct zijn punt onderstreept: deze aanpak tilt hun niveau naar een hoger plan.