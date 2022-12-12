De look van Nike FC: Nicole
Cultuur
Nicole's creativiteit komt tot uiting bij alles wat ze doet, van het voetbalteam dat ze aanvoert tot haar opvallende, gedurfde kunstwerken en persoonlijke stijl.
'Het verhaal achter de look' is een serie waarin creatieve talenten vertellen over persoonlijke stijl en identiteit.
"Voetbalmeisje gecombineerd met it-girl". Zo vatte Nicole Chui haar persoonlijke stijl samen in haar e-mail aan ons, en we wisten gelijk dat we haar wilden ontmoeten.
Nicole groeide op met voetbal in Hongkong en herontdekte haar liefde voor het spel dankzij de zine-cultuur toen ze naar Londen verhuisde. Nu ziet ze sport als inspiratie voor alle aspecten van haar leven, van haar kunst en kleding tot het amateurteam en de inclusieve community die ze samen met anderen heeft opgericht.
"Iemand beschreef mijn look als 'altijd klaar om te voetballen'", zegt Nicole. "Er zit altijd een onbedoeld atletisch element in wat ik draag", iets dat de borduurkunstenares graag mixt en matcht met felle kleuren en verrassende texturen.
We spraken Nicole in de buurt van haar flat in Oost-Londen, en in een kledingwinkel waar ze vaak komt, om items uit onze nieuwste collecties van nationale teams te stylen. Scrol naar beneden om te zien hoe ze voetbalgear moeiteloos combineert met favoriete kledingstukken uit haar eigen garderobe.
Wees creatief
"Mijn [borduurkunst] is uitgesproken, gedurfd en opvallend, wat past bij wat ik graag draag. Het paarse Nederlandse voetbalshirt was mijn favoriet, gecombineerd met mijn oranje broek. Zo zou ik een shirt dragen, en de kleur past perfect bij mij."
"Begin klein. Begin met je vrienden en bouw daarop voort. Als je ruimte creëert voor iets belangrijks, zullen de mensen volgen."
Nicole
Creative, borduurkunstenares, medeoprichter van Baesianz FC
Verbreed je horizon
"Hongkong is meestal niet betrokken bij [wereldtoernooien], dus ik voel me niet verbonden met één bepaald team. Voor mij hangt het dragen van een voetbalshirt af van de outfit die ik samenstel. Ik stem het af op een kleurenschema, of op hoe ik me voel."
Functie vs. mode
"De combinatie van de overall met de rok vind ik te gek vanwege de mix van texturen. Deze look is erg speels en weerspiegelt mijn gevoel van vreugde wanneer ik bij Baesianz FC ben."
Foto's: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mell
Interview: Grace Gordon