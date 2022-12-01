De look van Nike FC: Maria
Cultuur
Van kunstzinnig gecombineerde patronen tot uitzinnige vrouwelijke voetballers, er zit een creatieve strategie achter alles wat Maria aanraakt, met inbegrip van de sportieve stijlen die zij hier met ons heeft samengesteld.
'Het verhaal achter de look' is een serie waarin creatieve talenten vertellen over persoonlijke stijl en identiteit.
"Voetbal inspireert mijn werk en mijn stijl", zegt Maria Maleh, een veelzijdige creative director en medeoprichter van de amateurclub Hamster FC. "Ik ben een groot fan van mooie tenues: de kleurenpaletten, materialen, typografie en pasvorm ervan."
We hebben Maria ontmoet in haar huis/studio (en de nabije Hackney Marshes waar haar 'Hammies' trainen) om een serie op voetbal geïnspireerde looks te verkennen waarin onze nieuwste collecties van nationale teams zijn gecombineerd met items uit Maria's eigen garderobe. Scrol naar beneden om meer te zien.
"We hebben onze club opgezet als een veilige plek voor alle vrouwen zoals ze zijn. We inspireren elkaar als zusters op een manier die ik echt waardeer."
Maria
Creative director, stylist en medeoprichter van Hamster FC
Unieke mix
"Ik heb altijd een voorliefde gehad voor visuele zaken", zegt Maria, die haar eigen creatieve studio is begonnen naast het voetbalteam. Hier botst (en completeert!) de jaguarprint van een bodysuit voor het Braziliaanse team met een psychedelische basislaag en een metallic broek voor gecontroleerde visuele chaos.
Comfort en glamour
We hebben het Engeland-shirt uit Maria's woonplaats verfraaid door er een bijpassend satijnen korset overheen aan te brengen en het te voorzien van haar moeders gouden sieraden. "Sommige onderdelen zijn even oud als ik ben", zegt ze. Jeans met een hoge taille, een favoriet paar Air Max sneakers en een vintage jas houden alles comfortabel.
Gamechanger
Een paar van Maria's favoriete spelers hebben haar vanuit Brazilië bejubeld. "Ik zal me altijd blijven herinneren hoe ze mijn perspectief op vrouwelijke voetballers hebben beïnvloed", zegt ze. Voor een avondje uit hebben we deze mintgroene top gecombineerd met een comfortabel donsjack en een rok van imitatieleer, allemaal in inktzwart om het frisse kleuraccent te benadrukken.
Foto's: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mell
Interview: Grace Gordon