De geschiedenis van de Tigerbelles, volgens Chandra Cheeseborough

Er wordt vandaag de dag nog amper over ze gesproken, maar de Tigerbelles, het vrouwenatletiekteam van Tennessee State University, is een van de meest succesvolle sportclubs uit de geschiedenis van de staat. In de periode dat de legendarische coach Ed Temple er de scepter zwaaide, bracht het historische team met enkel zwarte atleten 40 olympische atleten voort, die 23 medailles veroverden. En dat deden ze terwijl velen van hen in het gesegregeerde zuiden van de VS woonden en er nog geen wetten waren ingevoerd die een einde maakten aan discriminatie op basis van geslacht op onderwijsinstituten. Een van die baanbrekende atleten is Chandra Cheeseborough, oftewel Coach Cheese, goudenmedaillewinnaar en hoofd atletiek van Tennessee State University. In deze aflevering deelt ze verhalen uit haar tijd als Tigerbelle met host Jaclyn Byrer en vertelt ze hoe Ed Temple haar heeft beïnvloed als atleet en uiterst succesvolle coach. Verder bespreekt ze hoe ze de geschiedenis van de club in leven houdt en heeft ze advies voor andere atleten die een blijvende indruk willen maken.