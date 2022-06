CULTUUR X SPORT: Zenat Begum van Playground Coffee met producent Elle Clay

En inderdaad, Zenat's koffiezaak Playground is niet zoals alle andere koffiezaken. Sinds de opening in 2016 is het een echte community hub geworden. Ze serveren niet alleen geweldige koffie - wat Elle bevestigt met haar support - , maar het is ook een plek voor poëzielezingen, workshops, radio-uitzendingen en het ruilen van boeken (wijkbewoners mogen een boek achterlaten of meenemen). Ook heeft Playground vorig jaar meegedaan aan een initiatief dat in heel New York werd gelanceerd: een wijkkoelkast waarin wijkbewoners eten kunnen doneren en waaruit anderen mee kunnen nemen wat ze nodig hebben.



Zenat leerde de ins en outs van het runnen van een klein bedrijf van haar vader, die op dezelfde locatie 20 jaar lang een doe-het-zelfzaak had. Ook Elle weet wat het is om een project vanaf de grond op te bouwen. Ze is de oprichter van Wild Child NYC, een productiehuis gespecialiseerd in experimentele storytelling en onvertelde verhalen. Ze maakt haar eigen podcasts en heeft aan verschillende film- en audioprojecten gewerkt.



Door Elle en Zenat's gezamenlijke liefde voor hun wijk Brooklyn, hun inzet voor de community en hun passie voor hun bedrijven zijn ze samen evenementen gaan organiseren in Zenat's multifunctionele koffiezaak Playground. Hier bespreken ze bijvoorbeeld hoe ze succesvolle teams opbouwen om de community te ondersteunen en welke rol basketbal (nog een gedeelde liefde) heeft gespeeld in hun werk.





Elle: Zenat, sinds ik je heb ontmoet, ben je altijd druk bezig met jouw wijk. Jij geeft echt om de community. Toen het coronavirus uitbrak, heb je met Playground echt het voortouw genomen. Jouw zaak omarmde de community, bood hulp aan de protesterende mensen én zorgde er tegelijkertijd voor dat er voedsel in de wijkkoelkasten lag. Hoe heb je - ik zal het geen keerpunt noemen, omdat je je altijd al voor de community hebt ingezet - maar hoe heb je de overgang beleefd van eerst binnen in de zaak werken naar nu erbuiten?



Zenat: Een oude vriend bracht me op het idee om een wijkkoelkast te beginnen. De boerenmarkten hadden een overschot aan groenten en fruit de afgelopen maanden. Ze waren het gewoon aan het uitdelen of gaven het aan voedselbanken. Ik ben met hen in contact gekomen en, voordat we het wisten, waren we al begonnen. Toen begon ik praatjes te maken met Playgrounds vaste klanten en locals die dagelijks iets uit de koelkast meenamen. Dit waren onder andere mensen die in de dienstensector of in de bouw werkten, mensen met een essentiële baan en met een kinderopvang die niet konden stoppen met hun werk, omdat hun financiën dat niet toelieten. Nu ik met je praat, kijk ik eigenlijk naar de koelkast. Bijna 10 mensen zijn in het afgelopen uur langsgekomen om iets te brengen of op te halen. Het project loopt geweldig. Niet alles verliep gelijk vlekkeloos, dat is bij de meeste projecten zo... Maar je moet daar doorheen werken, omdat we een groter doel hebben: mensen voeden in een tijd waarin ze dat wanhopig nodig hebben.