CULTUUR X SPORT: fitnesscoach Shev Robinson en choreograaf Tanisha Scott

Tanisha: Op dat echte dode spoor ben ik nog nooit beland. Ik zeg dat alleen omdat choreografie, beweging en creative direction voor mij niet iets mechanisch is. Het staat niet op papier. Alles heeft een verhaal. Dus het eerste wat ik doe, is uitzoeken wat dat verhaal is. Welke boodschap heeft het liedje? Wie is de persoon die het zingt? Ik breng al die puzzelstukjes samen. Als ik merk dat iets niet past, betekent dat gewoon dat iets aan het verhaal niet authentiek is. En ik doe geen dingen die niet authentiek zijn.



Shev: Hoe zorg je ervoor dat je artiesten en dansers gemotiveerd blijven?



Tanisha: Iedereen moet trots zijn op het werk dat ze hebben gedaan, en weten dat ze een bijdrage hebben geleverd aan het eindresultaat. Als leider moet ik delegeren. Ik moet ervoor zorgen dat de visie klopt en dat ik de juiste spelers heb — de juiste stylist, de juiste dansers en de juiste PA. Het is een werkend ecosysteem en het draait allemaal om teamwork. Als je zelfstandigheid in mensen stimuleert en ze verantwoordelijkheid geeft, willen ze het beter doen en doen ze het ook beter. Dat is mijn werkwijze.



Shev: Hoe schep je een band met je studenten, andere dansers of zelfs cliënten?



Tanisha: Ik wil niet naast mijn schoenen gaan lopen, want ik ben altijd aan het leren. Dus ik luister. Ik praat veel. Ik stel veel vragen [op de set]. Ik zoek altijd de hoeken op en dans met de jongere kinderen. Ik moet me in de wereld begeven, dat is waar de authenticiteit vandaan komt. Ik respecteer dit werk. Ik respecteer kunst in al zijn vormen. En ik blijf fantaseren, ik blijf dromen.



Shev: Je kunt mijn kippenvel niet zien, maar ik voelde het.