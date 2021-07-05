CULTUUR X SPORT: fitnesscoach Shev Robinson en choreograaf Tanisha Scott

Door zelfvertrouwen kan dit duo een leidersrol vervullen in dans en fitness
Cultuur
Choreograaf Tanisha Scott en sportcoach Shev Robinson vertellen hoe werken aan hun eigen zelfvertrouwen helpt om er ook voor anderen te zijn.
'Cultuur x sport' is een reeks één-op-één-gesprekken waarin gelijkgestemde mensen uit de wereld van sport en creativiteit het met elkaar hebben over hoe ze in hun sport en in het dagelijks leven successen boeken.
Tanisha Scott en Shev Robinson houden zich bezig met mensen helpen. Tanisha is een legendarische choreografe en Shev is een fitnesscoach van beroemdheden met veel online volgers. Hun doel is om mensen te helpen in de beste vorm van hun leven te komen: op fysiek, mentaal en creatief vlak. Shev beschrijft het werk als 'het creëren van een community van zelfvertrouwen'. Ze hebben allebei wel een aantal bekende artiesten gecoacht en voorbereid op iconische live-optredens, videoclips en tijdschriftcovers, en helpen daarnaast ook gewone atleten. Als inwoners van Toronto met Jamaicaanse roots hebben ze ook een band als twee vrouwen in de entertainmentsector en werken ze soms zelfs samen bij het trainen van hun beroemde cliënten.
In dit interview voor 'Cultuur x sport' vertellen Tanisha en Shev over uitvoering — een multidisciplinair beginsel dat altijd van toepassing is, ongeacht je werkveld — en hoe de voorbereiding om hun cliënten op topniveau te laten presteren van binnenuit begint.
Shev: We gaan beginnen. Tanisha, hoe zou je omschrijven wat je doet?
Tanisha: Nou, ik ben choreograaf, bewegingscoach — wat weer heel anders is dan choreografie — én creative director.
Shev: Je geeft mensen zelfvertrouwen op het podium.
Tanisha: Het is waarschijnlijk een van de meest inspirerende dingen die ik heb kunnen doen... Vertel nu eens over jouw werk.
Shev: Zoals het iemand uit de Caraïben betaamt, heb ik drie banen: fitnessfanaat, ondernemer en coach. Ik train artiesten in hun voorbereiding op tournees, concerten, roadshows en shoots voor tijdschriftcovers. Ik ben eigenaar van het bedrijf Body by Shev, waar ik trainingen geef aan mensen over de hele wereld. Het mooie is dat ik iets kan betekenen voor mensen die ik nooit heb ontmoet en ze kan helpen hun doelen te bereiken.
Tanisha: Ik heb altijd het gevoel gehad dat je totaal onzelfzuchtig bent. Ik zie en weet dat omdat we hebben samengewerkt. Herken je dat als reden waarom je doet wat je doet?
Shev: Ik wist dat ik mensen wilde helpen. Ik wilde de reden zijn voor hun zelfvertrouwen. Ik wist alleen niet hoe dat eruitzag. Ik heb altijd van fitness gehouden. Ik was een talent op de atletiekbaan. Het maakte deel uit van mij. Ik ben waar ik moet zijn... maar vertel, ben jij wel eens tegen een creatieve muur aangelopen? Zo ja, hoe ben je daar overheen geklommen?
"Iedereen moet trots zijn op het werk dat ze hebben gedaan, en weten dat ze een bijdrage hebben geleverd aan het eindresultaat."
Tanisha
Tanisha: Op dat echte dode spoor ben ik nog nooit beland. Ik zeg dat alleen omdat choreografie, beweging en creative direction voor mij niet iets mechanisch is. Het staat niet op papier. Alles heeft een verhaal. Dus het eerste wat ik doe, is uitzoeken wat dat verhaal is. Welke boodschap heeft het liedje? Wie is de persoon die het zingt? Ik breng al die puzzelstukjes samen. Als ik merk dat iets niet past, betekent dat gewoon dat iets aan het verhaal niet authentiek is. En ik doe geen dingen die niet authentiek zijn.
Shev: Hoe zorg je ervoor dat je artiesten en dansers gemotiveerd blijven?
Tanisha: Iedereen moet trots zijn op het werk dat ze hebben gedaan, en weten dat ze een bijdrage hebben geleverd aan het eindresultaat. Als leider moet ik delegeren. Ik moet ervoor zorgen dat de visie klopt en dat ik de juiste spelers heb — de juiste stylist, de juiste dansers en de juiste PA. Het is een werkend ecosysteem en het draait allemaal om teamwork. Als je zelfstandigheid in mensen stimuleert en ze verantwoordelijkheid geeft, willen ze het beter doen en doen ze het ook beter. Dat is mijn werkwijze.
Shev: Hoe schep je een band met je studenten, andere dansers of zelfs cliënten?
Tanisha: Ik wil niet naast mijn schoenen gaan lopen, want ik ben altijd aan het leren. Dus ik luister. Ik praat veel. Ik stel veel vragen [op de set]. Ik zoek altijd de hoeken op en dans met de jongere kinderen. Ik moet me in de wereld begeven, dat is waar de authenticiteit vandaan komt. Ik respecteer dit werk. Ik respecteer kunst in al zijn vormen. En ik blijf fantaseren, ik blijf dromen.
Shev: Je kunt mijn kippenvel niet zien, maar ik voelde het.
"Ik word gemotiveerd door het idee anderen te helpen het zelfvertrouwen terug te vinden dat ze zijn kwijtgeraakt."
Shev
Tanisha: Hoe passen fitness en wellness in jouw dagelijkse leven?
Shev: Ik neem het idee anderen te helpen begrijpen wat gezondheid en wellness is uiterst serieus. Van hoe ik mijn dag begin tot waarmee ik mijn lichaam verzorg en hoe ik mijn energie op anderen projecteer. Op een andere manier kan ik niet leven. Als ik niet gezond ben, kan ik andere mensen niet helpen. Ik geloof dat andere mensen mijn energie ook voelen.
Tanisha: Hoe motiveer je jezelf om alle anderen ook gemotiveerd te houden?
Shev: Ik word gemotiveerd door het idee anderen te helpen het zelfvertrouwen terug te vinden dat ze zijn kwijtgeraakt. Het maakt me niet uit hoe dat eruitziet — of je nu een paar kilo bent aangekomen of een baby op de wereld hebt gezet of niet lekker in je vel zit... Ik noem mijn cliënten mijn familie. Ik ben nooit zo gedreven door de energie van anderen. Daarom moet ik die ruimte van kalmte en focus creëren, zodat ik dat ook aan anderen kan overbrengen.
Tanisha: Dat is dus die onzelfzuchtigheid. Wat doe je zoal om jezelf te aarden voordat je aan de slag gaat met een cliënt?
Shev: Voordat ik aan de slag ga met cliënten, probeer ik mezelf eraan te herinneren waarom ze bij me langskomen. Wat is hun verhaal en waarom hebben ze me nodig? Want ik bied een dienst aan, en die kan ik pas leveren als ik weet waarom ze naar me toekomen.
"Voordat ik aan de slag ga met cliënten, probeer ik mezelf eraan te herinneren waarom ze bij me langskomen. Wat is hun verhaal en waarom hebben ze me nodig?"
Shev
Tanisha: Hoe strook je de verwachtingen van je cliënten met de realiteit van hoe een gezond lichaam er voor hen uitziet?
Shev: Ik vind het belangrijk om op hetzelfde niveau te zitten als mijn dames en dat ze me niet op een soort van voetstuk zetten. Ik ben ook maar een mens. Ik train elke dag omdat ik zelf ook doelen heb. Ik ben geen trainer die er altijd perfect uitziet. We hebben nu een 30-daagse challenge en ik doe er zelf ook aan mee. Ik eet wat zij eten. Ik doe dezelfde training en werk hetzelfde programma af.
Tanisha: Echt wel. En dat lijkt heel erg op wat ik doe, namelijk mensen de beste versie van zichzelf te laten zijn. Je bent begonnen aan een 30-daagse challenge — wacht even, ik moet het wel goed zeggen. Jij, Shev, bent begonnen aan een 30-daagse challenge met 500 mensen.
Shev: 585 mensen.
Tanisha: Dat is inderdaad niet niks. 585 mensen. Wat heb je deze keer geleerd over je beperkingen bij het helpen van anderen om hun doelen te bereiken?
Shev: Ik heb altijd gezegd dat ik een groot aantal vrouwen wil kunnen coachen met gezond aankomen, afvallen, strakker in je vel komen en dat tegelijkertijd vasthouden, ongeacht leeftijd of conditie. Het feit dat ik dat ook gedaan heb, heeft mijn kijk op mijn coachingsvaardigheden en waartoe ik in staat ben, veranderd.
Tanisha: En dat alles tegelijkertijd. Dat is echt geweldig.
Tekst: Darian Harvin
Video: Travis Wood
Verslag: november 2020