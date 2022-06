Een goede coach voor jezelf zijn, volgens coachingsexpert Margaret Moore

Laten we vooropstellen dat coaches niet alleen voor atleten zijn. Dat weet namelijk niet iedereen. Margaret Moore, oftewel 'Coach Meg', helpt al 20 jaar mensen met uiteenlopende achtergronden ontdekken wat hun sterke punten zijn en waar hun kansen liggen om het onderste uit de kan te halen in hun werk, relaties en in het leven. In 2000 richtte de voormalig directeur van een biotechbedrijf de Wellcoaches School of Coaching op om wellnessprofessionals te helpen hun cliënten de beste service te bieden. Sindsdien kunnen bestuurders, zorgmedewerkers, en nu ook wij allemaal van haar onderwijs profiteren. In deze aflevering bespreekt 'de coach van de coaches' haar vak met host Ryan Flaherty, senior director of performance bij Nike. Ze gaat in op wat effectieve coaching precies betekent, hoe twijfel ('onze schaduw') ons inzicht geeft in de patronen die we moeten doorbreken en waarom het ordenen van onze gedachten (plus hoe je dat doet) nodig is om op lange termijn succesvol te blijven. Ze deelt tot slot ook haar eigen verhaal over mislukken en vertelt hoe we allemaal betere coaches kunnen zijn voor onszelf, onze kids, onze mentees en zelfs voor onze vrienden.