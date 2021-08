Broer en zus Joel en Georgia Palmer en hun creatieve queer-gemeenschap

Jullie waren beiden aanwezig bij de Black Lives Matter-protesten in Londen. Wat hebben jullie daardoor over jezelf geleerd en hoe heeft het jullie persoonlijk en creatief beïnvloed?



Joel: Eén van de dingen die we ons tijdens de protesten realiseerden, is dat we een netwerk hebben waarmee we de wereld kunnen laten weten dat dit echt gebeurt. Op een veilige manier. Het was ook interessant om te zien dat een deel van onze familie ons er niet in steunde. Systematisch racisme bleek dus ook voor te komen binnen onze familie. Het was verdrietig om afstand van hen te nemen.



We wilden op een dieper niveau onderzoeken waar onze roots lagen. Ons hele leven is ons verteld dat we half Jamaicaans en half Engels waren, maar we ontdekten nog veel meer. We blijken ook [roots te hebben in] Zuid-Amerika, Azië, Congo en Benin.



Georgia: Maar de protesten hebben ons dichter bij elkaar gebracht. We hadden er eerder over moeten praten.



En wat betekent die gemeenschappelijke kracht voor jou, vooral omdat je een donkere huidskleur hebt en onderdeel bent van de queer-community?



Joel: Onze community bestaat uit gelijkgestemde vrije denkers. Queer creatievelingen zijn een minderheid, dat brengt ons samen. Maar iedereen heeft zijn eigen individuele persoonlijkheid en dat maakt ons sterk.



Onze echte inspiratiebron is de groep mensen om ons heen. We inspireren elkaar. En wanneer een ander zich bij de groep voegt, hebben we vaak zoiets van 'oh, jij bent ook echt heel uniek op je eigen manier'.



Hoe motiveren jullie elkaar in deze periode van reflectie, en op welke manier moest jullie creatieve proces aangepast worden?



Joel: We hebben wat geëxperimenteerd met digitale 3D-animatie, gewoon met de mensen in ons huis. We wonen in een pakhuis met heel veel ruimte — ontwerpers, fotografen en decorontwerpers. We misten de club zo erg dat we zelf dingen hebben gemaakt en onze buren hebben uitgenodigd.



Georgia: We hadden tijd om dieper in onszelf te duiken en om creatief te zijn. En we hadden ontzettend veel geluk dat we de ruimte hadden om dat te doen.



Joel: We zijn nu nog meer gemotiveerd om verder te gaan met ons werk en al onze andere activiteiten. Dat bracht ons samen in deze tijd.



Ten slotte, met welke andere onderwerpen zijn jullie actief en vol passie bezig?



Georgia: Het gaat allemaal over inclusiviteit, diversiteit en het versterken van minderheden. Ik heb veel transgender- en zwarte vrouwen om mij heen, en ik zie veel plus-size-modellen die niet gevraagd worden voor fotoshoots. Ik wil een creatieve ruimte mogelijk maken waar we kunnen praten over de diepte- en hoogtepunten in onze carrières en meer bewustzijn kunnen creëren.



Joel: Absoluut rechten voor transgenders. We moeten de transgendercommunity echt dankbaar zijn. Zonder hen had onze queer- en homo-community nooit bestaan. Onze persoonlijke reis, waar we het al over hadden toen we heel jong waren, ging voor mij ook over zorgen voor genoeg ervaring, geld en vrijheid om ons in te kunnen zetten voor alles waar we voor staan.