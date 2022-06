Welke sportkleding heb ik tijdens en na mijn zwangerschap nodig?

Een comfortabele zwangerschaps-bh die ondersteuning en volledige bedekking biedt voor je groeiende borsten, kan veel verschil maken tijdens je work-outs. Beugel-bh's zitten meestal niet echt comfortabel, dus je wilt ook vast het liefst een zwangerschaps-bh zonder beugel.

Een aansluitende pasvorm zorgt voor wat steun, maar let op dat je bh niet te strak zit, want dat kan zorgen voor minder bewegingsvrijheid of zelfs pijn doen. Probeer daarom een sport-bh een of twee maten groter te kopen dan de maat die je normaal draagt, zegt Shortsleeve.

"Veel vrouwen merken dat hun borsten in het eerste trimester en ook na de bevalling groter worden, zelfs als ze geen grote borsten hebben. Vooral als ze borstvoeding geven", zegt Shortsleeve. "Sport-bh's die te strak zitten, kunnen leiden tot verstopte kanaaltjes tijdens de borstvoeding."

Als je van plan bent borstvoeding te geven, raadt Keller aan een sport-bh te kiezen die je ook als voedings-bh kunt gebruiken. Het valt alleen soms niet mee om een sport-bh te vinden die geschikt is voor beide doelen, omdat de vereiste materialen zo verschillend zijn, zegt ze.

"Persoonlijk vind ik dat de technische aspecten van deze verschillende typen bh niet altijd matchen", zegt Keller. "Het is technisch gezien een uitdaging om een ondersteunende, effectieve sport-bh te ontwikkelen die ook nog eens comfortabel is en geschikt voor borstvoeding of kolven."

Dus als je geen sport-bh kunt vinden die voldoet aan al je eisen, raadt Keller aan om aparte bh's te kopen voor je work-outs en borstvoeding en/of kolven.

Speir adviseert om voor een simpel design te gaan. "Kies voor brede bandjes en goede bedekking aan de zijkanten. Als je borstomvang toeneemt, wil je volledige bedekking zodat je tijdens je work-outs zeker weet dat alles op z'n plek blijft zitten."

Sommige gewone sport-bh's zijn ook perfect als work-out-bh tijdens de zwangerschap. Je hoeft dus niet per se te kiezen voor een sport-bh die specifiek voor de zwangerschap is bedoeld. Verder wil je de bh waarschijnlijk ook na de bevalling blijven dragen. Daarom is het de moeite waard te investeren in een sport-bh die ook goed is voor na je zwangerschap. Als je er een vindt waar je echt tevreden over bent, raden Keller en Shortsleeve beiden aan er twee of drie van te kopen.

"Denk na wat het beste bij jou past, wanneer je een sport-bh voor tijdens je zwangerschap koopt", zegt Shortsleeve. "Als je veel meer betaalt voor een voedings-bh terwijl je geen borstvoeding geeft, is het zonde om daar extra geld aan uit te geven. Een zelfde soort bh met evenveel ondersteuning is misschien goedkoper en werkt net zo goed. Iedereen is anders."